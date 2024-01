“O diabo é a direita”, mas o único sucesso de Costa veio de governar à direita

Diabolizar os opositores políticos é velho método dos políticos totalitários que gostam de agitar e emocionar as massas. Os extremos políticos são usualmente dados à diabolização dos demais. Por cá, o BE gosta de cultivar o “eles” e não foge de desejar a morte a políticos como Bolsonaro. O PCP é herdeiro ideológico das maiores campanhas de desumanização dos opositores políticos, desde o Grande Terror de Estaline até à Revolução Cultural Chinesa de Mao. A nossa extrema-direita também usa e abusa do método – sendo que, neste caso e com toda a justiça, é denunciada por quase todos os quadrantes pelo ódio que lhe escorre das palavras.

