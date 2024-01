Após condenação, actor Jonathan Majors mantém declaração de inocência

O actor Jonathan Majors, que foi dispensado dos futuros filmes do universo Marvel depois de ter sido considerado culpado, no mês passado, de ter agredido a sua ex-namorada, disse numa entrevista, nesta segunda-feira, que era responsável pelos problemas da relação, mas não pelos ferimentos da antiga companheira.

Nos seus primeiros comentários desde que um júri de Nova Iorque o considerou culpado, em Dezembro, Majors admitiu que nunca deveria ter estado no carro com a sua então namorada. O Ministério Público alegou que Majors agrediu a então parceira num carro alugado, em Março, deixando-a com um dedo partido e outros ferimentos. Assim que a acusação foi conhecida, o Exército norte-americano retirou do ar os anúncios com o actor.

“Se eu sou suficientemente homem ou corajoso para dizer ‘quero ver outra pessoa ou estou farto’, não entro no carro, não estamos aqui”, disse quando lhe perguntaram se era responsável pelos ferimentos dela.

“Sou responsável por isso... [não sou responsável] por nenhum dos ferimentos”, acrescentou na entrevista gravada e que foi transmitida no Good Morning America.

Uma declaração da antiga namorada, Grace Jabbari, disse que os comentários de Majors revelam que ele ainda não assume “qualquer responsabilidade pelos seus actos” e “demonstra uma clara falta de remorsos”, informou a ABC.

Majors, que ouvirá a sua sentença a 6 de Fevereiro, depois de ter sido considerado culpado de uma acusação de agressão e de uma acusação de assédio, era uma estrela de Hollywood em ascensão, que iria desempenhar o papel principal no próximo filme da Marvel, Avengers: Dinastia de Kang, previsto para 2026 — depois de ter interpretado um vilão chamado Kang, o Conquistador no filme Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

O actor confessou que esperava voltar a trabalhar em Hollywood. Questionado se achava que merecia uma segunda oportunidade, disse: “Acho que sim, espero que as outras pessoas pensem o mesmo.”

Jonathan Majors e Grace Jabbari conheceram-se no cenário de Homem-Formiga, recorda a ABC. De acordo com o actor, a relação entre os dois não era saudável, avaliando que se deveria “ter afastado” dela mais cedo. “Sinto muito”, desculpou-se. “Fui indelicado com o coração dela... não com o corpo.”

Jonathan Majors (n. 1989, Lompoc, Califórnia) formou-se na Escola de Teatro de Yale, tendo vencido o Concurso Nacional de Drama da Sociedade Nacional de Artes e Letras (NSAL). A estreia nos ecrãs deu-se com a minissérie da ABC When We Rise (2017), tendo sido aplaudido pelo seu papel em The Last Black Man in San Francisco ou na série Lovecraft Country (2020), que lhe valeu uma nomeação nos Emmys.

Em 2023, Majors reuniu sucessos. Além de ser um dos protagonistas de dois blockbusters, como Creed III e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, viu a audiência de Sundance a ovacionar de pé o seu trabalho em Magazine Dreams, de Elijah Bynum, em que veste a pele de Killian Maddox, um aspirante a culturista solitário e incapaz de estabelecer laços sociais.