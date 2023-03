Exército dos EUA retira anúncios com Jonathan Majors. Actor foi acusado de agressão

O Exército norte-americano retirou os anúncios com o actor Jonathan Majors, realizados para aumentar os números de recrutamento, depois de conhecida a detenção do actor, no sábado de manhã, em Nova Iorque, acusado de agressão e assédio a uma mulher cuja identidade não foi revelada.

Majors, que encabeça o elenco do Creed III, de Michael B. Jordan, é o narrador de dois anúncios de uma campanha do Exército dos EUA que tem como objectivo atrair jovens para as suas fileiras, depois de o número de voluntários ter caído nos últimos tempos. O Exército esperava que a popularidade do actor pudesse ajudar na missão de alcançar o público jovem. No entanto, a recente detenção da estrela de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania levou o Exército a retirar do ar os anúncios com Majors.

Numa declaração, o Exército manifestou-se "profundamente preocupado com as acusações" e, embora defenda que Majors "é inocente até prova em contrário”, decidiu retirar os anúncios com o actor. “A prudência dita que retiremos os nossos anúncios até que a investigação destas alegações esteja concluída."

Majors foi detido no sábado de manhã pela polícia de Nova Iorque, depois de as autoridades terem sido chamadas ao seu apartamento. "Uma investigação preliminar determinou que um homem, de 33 anos, estava envolvido numa disputa doméstica com uma mulher, na casa dos 30. A vítima disse que tinha sido agredida", lê-se na declaração do comissário adjunto da Polícia de Nova Iorque. "Os agentes detiveram o homem sem incidentes. A vítima tinha sofrido ferimentos ligeiros na cabeça e pescoço e foi transportada para um hospital de área em estado estável", acrescentou.

O actor acabaria por ser libertado no mesmo dia, já à noite, e um representante da estrela de Hollywood veio a público defender a sua inocência: "Ele não fez nada de errado. Esperamos poder limpar o seu nome e esclarecer isto."

Apesar de a identidade da mulher não ter sido revelada, o TMZ adianta que se trata da actual namorada de Majors. De acordo com o site de notícias do mundo do espectáculo e das celebridades, a mulher começou a discutir com o actor a propósito de mensagens que encontrou no seu telefone. De acordo com a descrição da mulher, Majors terá manifestado a sua raiva, agarrando-lhe a mão e esbofeteando-a. De acordo com o TMZ, o homem também pôs as mãos à volta do pescoço da vítima, numa tentativa de a estrangular.



A advogada de Majors, Priya Chaudhry, disse num depoimento, divulgado no domingo, que há provas que ilibam Majors, escusando-se a dar mais detalhes.

Jonathan Majors (n. 1989, Lompoc, Califórnia) formou-se na Escola de Teatro de Yale, tendo vencido o Concurso Nacional de Drama da Sociedade Nacional de Artes e Letras (NSAL). A estreia nos ecrãs deu-se com a minissérie da ABC When We Rise (2017), tendo sido aplaudido pelo seu papel em The Last Black Man in San Francisco ou na série Lovecraft Country (2020), que lhe valeu uma nomeação nos Emmys.

Já neste ano, Majors tem reunido sucessos. Além de ser um dos protagonistas de dois blockbusters, como Creed III e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, viu a audiência de Sundance a ovacionar de pé o seu trabalho em Magazine Dreams, de Elijah Bynum, em que veste a pele de Killian Maddox, um aspirante a culturista solitário e incapaz de estabelecer laços sociais.