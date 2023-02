Homem Formiga e a Vespa: Quantumania é a Marvel a testar o espectador

O Homem Formiga e a Vespa: Quantumania é o 31.º filme do Universo Cinemático da Marvel (MCU, na sigla em inglês) e o terceiro dedicado ao super-herói interpretado por Paul Rudd. É o oitavo da saga do Multiverso e o primeiro da Fase Cinco do MCU. Inefável? Algo exaustivo? Esta apresentação do filme que se estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses é apenas uma amostra da complexidade da linha narrativa actual dos filmes do franchise mais tentacular das últimas décadas, que mete multiverso, mundos paralelos e física quântica – “É algo que pode partir-nos o cérebro”, admite o realizador Peyton Reed ao PÚBLICO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt