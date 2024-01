Um manual de literacia financeira para quem quer ter as contas em dia

Escola de Finanças Pessoais, de Andreia Melo e Tânia Matos, é um livro para não-especialistas, para o cidadão comum que já esteja em idade de se preocupar com as suas contas.

Numa visão simplista, ter as contas em dia significa honrar as despesas, pagar o que se deve no devido tempo. Mas para Andreia Melo (Cascais, 1984) e Tânia Matos (Covilhã, 1986), autoras do projecto Contas em Dia (www.contasemdia.pt), trata-se, bem mais do que isso, de “conseguir que as nossas finanças pessoais sejam o reflexo da vida que queremos viver”. É o que defendem na obra Escola de Finanças Pessoais – As aulas que não tivemos e que nos podem mudar a carteira e a vida, que chega às bancas no próximo dia 18, com a chancela da Contraponto.