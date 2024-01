Michael Bolton foi operado de urgência a um tumor cerebral e faz pausa dos palcos

O cantor Michael Bolton foi operado de urgência a um tumor cerebral, contou o próprio numa publicação de Instagram onde anuncia uma pausa “temporária” na digressão para recuperar. “Graças à minha incrível equipa médica, a cirurgia foi um sucesso. Estou a recuperar em casa e rodeado de um amor extremo e apoio da minha família”, escreveu o artista de 70 anos.

A doença, detalhou, foi identificada no final de 2023, “antes das festas”, e foi necessário proceder a uma “cirurgia imediata”. Apesar do risco da doença, Bolton descansou os fãs quanto ao sucesso do procedimento, informado que “nos próximos meses” vai dedicar o seu “tempo e energia” a recuperar.

Decidir parar não foi fácil, confessou. “É sempre a coisa mais difícil para mim desiludir os meus fãs ou adiar um espectáculo. Mas não tenham dúvidas que estou a esforçar-me para acelerar a minha recuperação e voltar aos palcos em breve.”

O artista de When a man loves a woman aproveitou ainda para agradecer “todo o amor e apoio” ao longo dos anos, antecipando já as “mensagens positivas que guarda no coração”. Assim que possível, prometeu, vai actualizando os fãs quanto ao seu estado de saúde.

Bolton devia iniciar uma nova digressão em Fevereiro com datas planeadas para o Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Suíça até Dezembro deste ano. Não se sabe se alguns dos concertos agendados para o final do ano se mantêm.

Ao longo de várias décadas de carreira, Michael Bolton tornou-se conhecido por êxitos como How am I supposed to live without you ou Said I loved you… but I lied e já vendeu mais de 75 milhões de discos. Em 2023, lançou um novo álbum Spark of Light, com o single Beautiful World. As canções, contou então, foram pensadas para trazer luz a quem as ouve. “Estávamos com os nossos amigos e familiares e a ver que todos eles precisavam realmente de alguma luz, que estava tudo tão escuro e opressivo. Começamos a sentir um sentido de responsabilidade em trazer esperança”, detalhou à revista People.

Além da música, Bolton também experimentou outras artes como a representação, nomeadamente nas séries Competente e Descarada ou Glee. No ano passado, foi um dos concorrentes do concurso The Masked Singer (A Máscara, na versão portuguesa, exibida na SIC).

O cantor tem três filhas ─ Isa, Holly e Taryn ─ fruto do casamento com a ex-mulher Maureen McGuire, com que foi casado entre 1975 e 1990.