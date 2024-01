93,2 graus Celsius negativos? Conheça cinco dos lugares mais frios do planeta

KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images

Dizemos que está frio quando a atmosfera apresenta uma temperatura muito mais baixa do que a nosso corpo. E tendemos a achar que está muito, muito frio quando o termómetro desce ao ponto de nos fazer sentir desconforto físico. Mas que palavras usaríamos para descrever o lugar mais frio do planeta, onde há 14 anos foi registada a temperatura de 93,2 graus Celsius negativos? Listamos abaixo esse e outros pontos da Terra onde os cientistas observaram valores de temperatura incrivelmente baixos.

Cumes Argus e Fuji, na Antárctica​

Cientistas anunciaram em 2013 que a registada a temperatura recorde de 93,2 graus Celsius negativos foi verificada numa cordilheira alta na Antárctida Oriental, mais precisamente numa área algures entre os cumes Argus e Fuji, no dia 10 de Agosto de 2010. Esta descoberta foi possível com a ajuda de dados do Landsat 8, da agência espacial norte-americana (NASA).

Nas palavras de Ted Scambos, cientista do National Snow and Ice Data Center, trata-se de um lugar “desolado e, ainda assim, atraente de várias maneiras”, mas definitivamente “não é um continente confortável”.

“Podemos até dizer ‘vamos lá’ e talvez no Verão isso seja uma coisa razoável de se tentar fazer, mas é mesmo muito frio, basta pensar que um termómetro comum não funciona ali. Estamos a falar de temperaturas 50 graus mais frias do que qualquer coisa alguma vez vista no Alasca ou na Sibéria”, diz Ted Scambos num vídeo disponibilizado na página da NASA.

Foto Estação russa de Vostok, no Leste da Antárctica Alexey Ekaikin/Reuters (arquivo)

Estação científica de Vostok, na Antárctica

A temperatura recorde registada entre os cumes Argus e Fuji destronou a estação científica Vostok, também na Antárctida Oriental, que ostentava o anterior recorde mínimo de temperatura da Terra, verificado no dia 21 de Julho de 1983: 89,2 graus Celsius negativos. Vostok é uma unidade de investigação polar russa, fundada em 1957 pela União Soviética, que fica a 3420 metros de altitude.

“O frio extremo resultou da ausência de radiação solar, céu limpo, pouca mistura vertical, ar calmo por longo período e elevada altitude da estação”, referiu em 2007 o investigador Stephen Warren, do departamento de ciências atmosféricas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, citado num arquivo da Organização Meteorológica Mundial.

Estação no Pólo Sul Amundsen–Scott

A Estação no Pólo Sul Amundsen–Scott registou 82,8 graus Celsius negativos em Junho de 1982. Esta base científica, criada pelos norte-americanos em 1956, homenageia dois exploradores: o norueguês Roald Amundsen ​(1872–1928) e o britânico Robert Falcon Scott (1868–1912), que realizaram a célebre corrida ao Pólo Sul em 1911. Amundsen chegou primeiro, sendo que Scott, além de perder a competição, faleceu no regresso.

Foto Um das duas entradas da estação Amundsen–Scott, no Pólo Sul, fotografada em 2018 Cmichel67/Creative Commons

Cume Argus

O valor de 82,5 graus Celsius negativos de temperatura do ar foi registado, em Julho de 2005, nas imediações do cume Argus (ou seja, perto de onde foi verificado o valor recordista de temperatura mínima em 2010), segundo a revista BBC Science Focus.

Verkhoyansk, Rússia

A cidade russa de Verkhoyansk registou, segundo a BBC Science Focus, 69,8 graus Celsius negativos em Fevereiro de 1892. Esta região, que integra o Círculo Polar Árctico, está sujeita a inversões brutais de temperatura: os Invernos são extremamente rigorosos, ao passo em que no Verão podem ser observadas temperaturas superiores aos 30 graus Celsius. No dia 20 de Junho de 2020, esta localidade da Rússia bateu o recorde de 38 graus Celsius, segundo a Organização Meteorológica Mundial.