Análise: O primeiro discurso de Pedro Nuno Santos no congresso do PS

No segundo de três dias de congresso do PS, o novo secretário-geral do partido discursou pela primeira vez neste encontro.

Pedro Nuno Santos falou sobre a ambição de vencer as eleições regionais, autárquicas, europeias e presidenciais, deixando de fora as legislativas. Falou sobre o seu contributo enquanto membro dos três governos encabeçados por António Costa e sublinhou o orgulho no legado do primeiro-ministro demissionário. Depois de elogiar os governos de Costa e a "solução governativa de que muitos duvidaram, mas que se revelou virtuosa", assumiu querer "abrir um novo ciclo no país".

No PSD vê um vazio: de projecto, visão, liderança, credibilidade, experiência e decisão. Acusa o PSD de ter criado um vazio à direita que fez nascer o Chega e a Iniciativa Liberal. Sobre os dois partidos, o novo secretário-geral socialista diz ainda serem frutos da austeridade de Passos Coelho.

Pedro Nuno Santos volta a discursar amanhã, no encerramento do 24.º Congresso do PS, onde promete deixar claras as prioridades do partido e revelar "algumas medidas concretas, para que os portugueses saibam ao que vimos".

