As muitas tarefas que Pedro Nuno Santos tem pela frente

Na nova etapa da sua vida política que agora se inicia, Pedro Nuno Santos tem vários desafios pela frente, não só a nível pessoal, mas também no plano partidário e, claro, no plano nacional.

Pedro Nuno Santos vive este fim-de-semana o seu primeiro congresso enquanto secretário-geral do PS. Vai ser consagrado líder do partido na FIL, em Lisboa, atingindo o lugar que deseja pelo menos desde 2018, ano em que, antes do congresso da Batalha, em entrevista à jornalista Maria Flor Pedroso, na Antena 1, afirmou explicitamente esse desejo, ao dizer: “No PS, só me falta isso [ser secretário-geral].”