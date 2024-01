Pedro Nuno Santos testa união e lança o futuro do PS

Depois de dois congressos a falar sobre a sucessão de António Costa sem datas e com muitos nomes, eis que o futuro chegou. O 24º congresso do PS arranca hoje em Lisboa com o derradeiro discurso de Costa para fazer um expectável balanço do legado de oito anos que deixa ao país e ao partido, e com a consagração do novo almirante do navio socialista, Pedro Nuno Santos. De ambos se esperam discursos galvanizadores, mostrando um partido unido e renovado, com energia para o desafio (fundamental) das legislativas de Março. Um partido “inteiro” para um "Portugal inteiro", a expressão-bandeira que Pedro Nuno adoptou desde Novembro, e que usará nos dois discursos programados: no sábado com o apelo à união do PS e no domingo a encerrar o congresso lançando a campanha para as eleições.

