Na sua primeira aparição como secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos defende uma solução que afaste o Chega do poder e propõe-se “liderar uma solução de governo com estabilidade”.

O recém-eleito secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, revelou que o programa eleitoral com o qual vai disputar as eleições legislativas antecipadas será apresentado "nas próximas semanas", após a realização do congresso do partido, marcado para o início de Janeiro, que o vai consagrar como líder socialista. E pede "uma grande vitória" para o PS de maneira a afastar o Chega do poder.