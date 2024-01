Das influências mongóis do Sul às tradições culinárias subárcticas do Norte, a Sibéria tem 24 grupos étnicos, taiga, tundra, rios e lagos. O restaurante Tunguska traz tudo isso para a mesa.

A matriosca pousada na secretária à nossa frente não tem os vermelhos, os amarelos e os azuis das tradicionais bonecas russas. É negra e cinzenta, segura nas mãos pintadas, de longos dedos e longas unhas, uma taça com um líquido fumegante e tem, nas costas, um feiticeiro com o rosto coberto pela caveira de um animal. Abre-se e do interior saem as imagens de um urso e, do outro lado, de um homem, com olhos negros e cavados, coberto por uma pele também de urso.