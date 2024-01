Cecil é um cão que nunca fez asneiras — até comer 4 mil dólares

Clayton Law levantou quatro mil dólares (3700 mil euros) da conta poupança que tem com a mulher Carrie, no mês passado. O casal estava a colocar uma vedação no jardim da casa em Pittsburgh e os empreiteiros pediram para serem pagos em dinheiro.

Depois de regressar do banco com um envelope fechado, cheio de notas de 100 e 50 dólares, Clayton pousou o dinheiro na bancada da cozinha com a intenção de o guardar. Mas nunca teve hipótese de o fazer. Trinta minutos depois ficou surpreendido ao encontrar pequenos pedaços de notas mastigadas espalhados pelo chão. Em pânico, gritou pela mulher.

"Ele estava a gritar: 'O Cecil comeu quatro mil dólares!'", recordou Carrie Law sobre o incidente da tarde de 8 de Dezembro. "Entrei a correr a pensar que tinha ouvido mal, mas quando vi a confusão não tive dúvidas. Pensei que ia ter um ataque cardíaco. O Cecil tinha mesmo feito aquilo."

O goldendoodle de sete anos vive com os Law desde pequeno. Durante cinco anos, controlou a casa até o filho do casal, Rory, agora com dois anos, nascer. "O Cecil é um cão pateta e muito exigente. Podemos deixar um bife na mesa e ele não lhe toca porque a comida não o motiva. Mas, aparentemente, o dinheiro já o atrai", explica Carrie, de 33 anos.

Clayton e Cecil Carrie Law Carrie e Clayton colaram as notas que o cão comeu Clayton and Carrie Law Fotogaleria Clayton e Cecil Carrie Law

O cão também nunca se interessou pelas coisas que já estiveram na bancada, nem rasgou nada do que lá existia. "Ele nunca tinha feito nada de mal antes, por isso ficámos mais chocados do que zangados. Não podíamos acreditar", acrescentou o marido. Em vez disso, perguntavam um ao outro o que podiam fazer.

Enquanto o cão se esgueirava para dormir a sesta no sofá da sala, os donos telefonaram ao veterinário para saber se deviam levá-lo para ser examinado já que o animal tinha comido um maço de notas."Tendo em conta que pesa 30 quilos, disseram-nos que desde que comesse, bebesse e fosse à casa de banho, estaria bem. Se fosse um cão pequeno, a história teria sido diferente", conta Clayton, de 34 anos. Depois decidiram que iriam tentar salvar o dinheiro que conseguissem.

Segundo Carrie, depois de juntarem as notas rasgadas, conseguiram juntar cerca de 1500 dólares (1371 euros). De seguida, ligou para o banco e contou a um dos gerentes o que tinha acontecido. "Senti-me como uma criança que diz que o cão comeu os trabalhos de casa. Fiquei surpreendida quando me disseram que já tinham visto coisas semelhantes acontecerem várias vezes — e que talvez os cães gostassem do cheiro específico do dinheiro."

Foto Cecil não come os bifes que estão na bancada da cozinha, mas não resistiu ao cheiro do dinheiro Clayton and Carrie Law

Foto Algumas das notas que o cão mastigou Clayton and Carrie Law

O gerente explicou que o banco aceitaria de volta quaisquer notas que tivessem sido coladas com os números de série completos visíveis na frente e no verso. Normalmente, o Gabinete de Gravação e Impressão dos EUA exige ainda que pelo menos metade de cada nota possa ser recuperada.

"O Cecil estava sentado no sofá com a barriga cheia de 2500 dólares (2300 euros) e nós sabíamos que só havia uma forma de recuperar aquele dinheiro", confessou Carrie.

Segundo o marido, naquela primeira noite, já tarde, o cão vomitou algumas notas de 100 rasgadas, mas o casal teria de ser paciente e recorrer ao bom humor que tinha para recuperar o resto. Clayton colocou corajosamente uma máscara, calçou umas luvas, pegou num monte de sacos plásticos e acompanhou Cecil nas rondas pelo quintal durante os dois dias seguintes enquanto o cão defecava. Depois, com a ajuda de Carrie, vasculhou os dejectos e lavou os pedaços de notas rasgados com detergente da loiça no lava-loiça.

"Nunca pensei poder dizer que já lavei dinheiro, mas parece que há uma primeira vez para tudo", atira a mulher. Foi então que os donos de Cecil decidiram que, se conseguiam encontrar humor naquela situação, as outras pessoas também conseguiriam. Fizeram um vídeo com as fotos que tiraram da refeição de quase quase mil euros do cão e publicaram-no no Instagram.

"Este é o Cecil. Ele nunca fez nada de mal na vida até comer 4 mil dólares", lê-se na legenda. As imagens, que também mostravam o casal a lavar o dinheiro e a colá-lo pacientemente como um quebra-cabeça foram vistas mais de 175 mil vezes.

Depois de o jornal Pittsburgh City Paper ter escrito sobre o incidente, Carrie deitou-se ao lado de Cecil e leu-lhe a peça como uma história para adormecer. "Não podíamos ficar zangados com ele — é um cão muito amável. As pessoas dizem-nos muitas vezes que há um ser humano preso dentro dele."

Conseguiram recuperar cerca de 1644 euros dos fundos que Cecil deixava no jardim e, no total, arrecadaram quase 3300 euros. Carrie planeia enviar os restos de notas lavadas que não conseguiram colar para o Departamento do Tesouro na esperança de poderem recuperar parte do dinheiro. Caso contrário, o casal diz que é o preço que tem de pagar por uma história de família que vão contar ao filho.

"Guardámos pelo menos uma das notas rasgadas para podermos fazer uma obra de arte e emoldurá-la para comemorar toda a situação", revelou Carrie. "Não que alguma vez nos esqueçamos", apressou-se a acrescentar.

Exclusivo PÚBLICO/ The Washington Post