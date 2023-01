Há animais com fortunas de milhões de euros — como a gata de Taylor Swift

Gatas de Taylor Swift e do estilista Karl Lagerfed são alguns dos animais mais ricos do mundo. O primeiro lugar pertence a um cão cuja fortuna é gerida por uma entidade com negócios imobiliários.

Quando o estilista Karl Lagerfeld morreu, em 2019, a fortuna ficou para a gata Choupette. No entanto, este não foi o único animal a receber a herança dos donos e não é o único com um património de milhões.

Segundo a lista The Ultimate Pet Rich List: the Richest Pets in the World, divulgada pelo site All About Cats, Choupette ocupa o sexto lugar da lista dos dez animais mais ricos do mundo com uma fortuna avaliada em 12 milhões de euros.

Mas a lista tem mais animais de figuras conhecidas, incluindo a gata da cantora Taylor Swift.

Gunther VI

Na primeira posição da tabela está Gunther VI, um pastor alemão que pertencia à condessa alemã Karlotta Liebenstein que morreu em 1992, escreve a Folha de São Paulo.

Foto Twitter

Desde esse ano, Gunther passou a ter como cuidadora principal Carla Riccitelli, que também faz parte da entidade que gere a fortuna da condessa e recebeu um património avaliado em 75 milhões de euros. Entretanto, o grupo aumentou o valor da herança do cão para 471 milhões. Segundo o All About Cats, um dos mais recentes negócios foi a venda de uma mansão em Miami que pertenceu à cantora Madonna por qualquer coisa como 27,3 milhões de euros.

Nala

Apesar de ser um sucesso nas redes sociais, a gata Nala tem uns milhões a menos do que Gunther, no entanto, está no segundo lugar da tabela, com um património de 94 milhões de euros.

Nala é a protagonista de uma marca de ração para gatos nala_cat Foi resgatada de um abrigo nos Estados Unidos nala_cat Tem 4,4 milhões de seguidores no Instagram nala_cat E tem o recorde de animal com mais seguidores nala_cat Fotogaleria Nala é a protagonista de uma marca de ração para gatos nala_cat

Nala é recordista do Guinness com o título de animal com mais seguidores no Instagram – 4,4 milhões – e é o rosto de uma marca de ração premium para gato criada pela dona. Contudo, nem sempre foi assim. Antes de chegar a um abrigo nos Estados Unidos e ser resgatada por Varisiri Methachittiphan, a actual dona, esta gata vivia numa casa de acumuladores.

Os vídeos da sua conta incluem momentos do dia-a-dia com a dona — inclusive um em que destrói o rolo de papel higiénico ao som de Taylor Swift.

Olivia Benson

Taylor Swift também contribuiu para o top dos animais mais ricos, já que a gata Olivia Benson, uma scottish ford, ocupa o terceiro lugar. Segundo a Folha de São Paulo, a fortuna deste felino está avaliada em 91,4 milhões de euros.

Olivia Benson é a gata de Taylor Swift Taylor Swift O animal participa em vários vídeos da cantora e fez anúncios para a Coca Cola Taylor Swift Olivia Benson tem 91,4 milhões de euros Taylor Swift Fotogaleria Olivia Benson é a gata de Taylor Swift Taylor Swift

O animal recebeu o nome da personagem Olivia Benson, da série Lei & Ordem: Unidade especial, que adorava gatos. Taylor tem mais dois gatos, mas Olivia é a única que gosta de aparecer no Instagram. Além disto, protagoniza uma linha de merchandising e já participou em anúncios, como para a bebida Diet Coke da Coca Cola.

Na lista de animais mais ricos do mundo estão também os cinco cães da apresentadora Oprah Winfrey e Pontiac, o cão da actriz Betty White, que morreu em 2021 aos 99 anos.