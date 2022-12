Ter um cão ou gato está 21% mais caro: “Não se pode dizer aos animais para comerem menos”

Suportar os custos com a alimentação e cuidados veterinários de um animal de estimação já era difícil, mas nos 11 últimos meses a situação agravou-se. O aumento dos preços dos cereais e da energia, devido à da guerra da Ucrânia, tem pesado no orçamento mensal das famílias. E, para as que têm animais, os custos são ainda maiores.

Neste momento, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o custo de sustentar um cão ou gato aumentou 21% comparativamente ao ano anterior. A alimentação dos cães também está mais cara do que a dos gatos. Segundo dados da Associação Portuguesa dos Alimentos Compostos para Animais (IACA), o preço da comida para os primeiros aumentou 30% e para os segundos 25%.

Traduzido em euros, isto significa que, entre Janeiro e Novembro de 2022, cada tutor gastou quase 110 euros mensais com cada animal de estimação. No ano passado, os custos rondavam os 90 euros por mês. A inflação também não ajuda. Neste contexto, o abandono de animais está a aumentar, bem como a dificuldade das associações para os acolher — porque os tutores não conseguem fazer face às despesas.

Isabel (nome fictício) é uma das pessoas que têm sofrido com os sucessivos aumentos. Já tinha uma gata, mas em 2020, durante o período de confinamento, apareceram mais duas à sua porta a pedir comida. Nessa altura já era difícil manter as três, mas não tanto como agora – como o marido está doente e a filha ainda estuda, Isabel é a única que trabalha. E, como se as despesas não fossem suficientes, em Agosto apareceu outra gata mais jovem e bastante subnutrida que não teve coragem de deixar na rua.

“Não se pode explicar aos animais que têm que comer menos ou partilhar. Eles comem o que está disponível. Não ficam à espera e pensam ‘Vou só comer esta parte e deixar esta para os outros’”, começa por explicar em entrevista ao P3.

Além disso, a primeira gata está doente e precisa de uma ração específica e mais cara. “Em promoção, um saco mais pequeno custa entre 18 e 21 euros”, explica. Em média, é o suficiente para um mês, mas ainda faltam as latas de ração húmida que, muitas vezes, já não consegue comprar.

“Às vezes, para não estar a comprar latas, dou-me ao trabalho de comprar o peixe mais barato do supermercado, cozo e dou-lhes. É uma forma de ter a certeza que não estou a aumentar o problema de saúde da mais velha.”

Fazer escolhas no supermercado

Segundo Jaime Piçarra, secretário-geral da IACA, “a subida [do preço das rações] foi superior para os cães, porque foi nas matérias-primas que compõem estes alimentos que se verificou o maior aumento”. “O milho e o trigo, por exemplo, tipicamente utilizados nas rações destes animais, aumentaram substancialmente, o que fez com que o aumento do preço da ração destes fosse superior ao dos gatos”, especifica.

Entre Janeiro e Setembro, segundo o KuantoKusta, os preços da alimentação e de outros produtos para animais subiram até 200% A poucos dias do final do ano, a tendência mantém-se: entre os dias 1 e 27 de Dezembro, comprar ração seca para cão custava, em média, 53 euros e para gato 42, relata o portal, numa análise enviada ao P3.

Comprar ração húmida fica mais barato – 6,35 euros no caso dos gatos e 19 para os cães – mas as quantidades são menores e acaba por durar menos tempo. No caso da IACA, a subida dos preços tem levado a uma diminuição da procura e quebra de vendas na ordem dos 5%.

Isabel também tem cortado na alimentação. Sempre que vai ao supermercado, vê-se a fazer escolhas: se compra ração, não leva tanta variedade de frutas, legumes ou peixe para a família. No caso da carne, opta apenas pela de aves e por “algumas partes do porco que estão mais em conta”. E acrescenta: “É um exercício tentar fazer com que esta carne seja mais saudável, e isso reflecte-se na nossa saúde física.”

Em Outubro, viu-se obrigada a pedir ajuda a uma vizinha que trabalha numa associação de animais na Amadora, onde vive, que lhe deu um saco de ração. Mas já está a acabar e não vê outra solução senão pedir mais. “Vou perguntar se me posso inscrever na associação para pedir apoio. Vou ter de me expor um bocadinho e não era bem o que eu tinha em mente, mas de repente tornou-se complicado”, explica.

Jaime Piçarra acredita que os aumentos vão continuar no próximo ano, mas este não é o único problema: os preços das rações dos animais de pecuária também estão a aumentar, com subidas que chegam inclusive “a atingir os 40%”, revela. Estão isentas de IVA desde Abril, assim como as farinhas, cereais, sementes e outros produtos para alimentação dos animais destinados ao consumo humano. “Embora tenha havido uma desaceleração nas últimas semanas, os cereais estão ainda 20% acima dos valores registados há um ano – por exemplo, o milho, no ano passado, rondava os 230 euros por tonelada e este ano esteve sempre acima de dos 300”, diz o secretário-geral.

Tutores optam pelas rações mais baratas

Por outro lado, esta isenção de IVA não existe para quem compra alimentação para animais de companhia, razão que explica o facto de muitos donos estarem a optar pelas mais baratas. Neste momento, uma ração seca de 12 quilos para cão pode chegar aos 100 euros. A mais barata do mercado (com o mesmo peso) custa 30,15 euros, de acordo com o site do comparador de preços KuantoKusta.

No entanto, para muitas associações de defesa animal, mudar para comidas mais baratas nem sempre é possível, especialmente quando os animais são mais velhos e têm doenças associadas. É o caso de alguns dos cães da União para a Protecção dos Animais (UPPA), em Sintra, “que sofrem de doenças renais e gastrointestinais”, explica Sandra Vicente, uma das responsáveis. Nestes casos, a ração tem de ser obrigatoriamente de veterinário e “os preços variam entre os 60 a 80 euros por um mês”. Por ano, são mais de dois mil euros.

Ainda assim, Sandra reconhece que esta associação não é das mais carenciadas. A maioria dos cães pode comer qualquer tipo de ração e as campanhas de recolha que organizam durante o ano junto dos supermercados ajudam a garantir alimentação para o ano inteiro. “Às vezes, as marcas e as lojas de animais dão-nos as rações inaptas que já não dão para vender, porque os sacos se rasgaram ou estão a passar o prazo de validade”, conta, acrescentando que a associação também tem um protocolo com a Royal Canin, que lhes faz um desconto na comida para os cães.

Mas para a Patinhas sem Lar, em Espinho, a situação está mais difícil. Este ano receberam 25 mil euros da autarquia, mas o valor não chegou para cobrir o custo total de 150 mil euros de despesas com os mais de 200 cães e gatos. Na verdade, nem sequer chegou para os 26 mil gastos em rações específicas para os animais que têm problemas de saúde.

Os 11 mil euros em medicação, mais de nove mil em cuidados médico-veterinários e 12 mil no salário do único funcionário também estão incluídos nas contas, mas, explica Ana Paula Castro, da direcção, “estes valores são apenas o básico”, tendo em conta que os gastos ainda não foram todos contabilizados.

A situação tornou-se pública na semana passada, quando a associação publicou uma tabela com estes valores nas redes sociais na tentativa de mostrar à Câmara Municipal de Espinho e à população onde foi gasto o dinheiro e procurar ajuda para pagar a dívida de 26.427 euros às clínicas veterinárias.

No que diz respeito à ração, cada saco grande, com cinco quilos, custa 70 euros e alimenta 20 cães e todos os gatos da Patinhas sem Lar. Ana Paula explica que tem acordos com algumas marcas e consegue desconto, mas mesmo assim “é muito dispendioso”.

“Os municípios continuam a não fazer o seu trabalho. Em 2016, saiu o Decreto-Lei número 27 de 23 de Agosto que diz que é da responsabilidade política a recolha, o tratamento e o recolhimento dos animais errantes, mas esse trabalho está maioritariamente nas costas das associações e dos privados”, afirma.

Além dos animais que estão no abrigo, a Patinhas sem Lar também se ocupa de todas as despesas com os cães mais velhos ou que muito dificilmente seriam adoptados que estão em regime de famílias de acolhimento permanente. Os gatos, que são mais sensíveis a certo tipo de rações, também só comem as de marcas especializadas. Mesmo com todos estes gastos, a associação ainda compra comida mais barata para responder aos pedidos de ajuda de donos que já não conseguem pagar a alimentação do seu animal. “Neste momento tenho uma encomenda de uma tonelada de ração em Ovar”, conta Ana Paula Castro.

Redução do IVA e apoios ajudariam

Isabel sabe que a constante subida dos preços dos alimentos para animais é real, mas também acredita que há marcas que se têm aproveitado da situação — nas grandes superfícies onde costuma fazer compras já viu uma lata de comida húmida para gato custar mais 20 cêntimos.

Segundo o secretário-geral da IACA, este problema poderia ser atenuado, desde logo se a taxa de IVA das rações fosse reduzida para 13%, em vez dos actuais 23%. Isabel, Ana Paula Castro e Sandra Vicente partilham da mesma opinião, mas esta última vai mais longe e sugere que essa redução seja de 6%.

Ana Paula sugere que também se reduza o IVA para “tudo o que tenha que ver com actos médicos e medicação veterinária”, já que os medicamentos podem custar entre três a cinco vezes mais do que os dos humanos. A mesma proposta foi apresentada este ano no Parlamento pelo Bloco de Esquerda, Chega e pela deputada do PAN, Inês Sousa Real, mas acabou por ser rejeitada pelos socialistas.

A criação de uma rede de apoio para as famílias em dificuldades, uma espécie de Segurança Social para animais, também seria útil para muitos donos que estão a debater-se com dificuldades. “Também seria bom haver uma espécie de entidade reguladora para a comida dos animais. Entendo que se calhar não é propriamente uma prioridade em relação a muitos outros problemas que o país tem, mas uma das coisas a fazer era estar atento aos preços para não haver concorrência desleal”, afirma Isabel.

Para as empresas, defende Jaime Piçarra, uma das opções seria subsidiar a construção de silos para que estas pudessem comprar e armazenar maiores quantidades de cereais. Isabel sugere ainda que as marcas passem a vender as rações a granel para quem não consegue comprar para o mês. “Isso ajudava a que não fôssemos obrigados a comprar um saco que custasse 20 euros, quando às vezes não temos nem para nós. Solucionava tudo? Não. Mas já ajudava.”