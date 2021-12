Morreu Betty White, a actriz de Sarilhos com Elas que atravessou a história da televisão

Betty White, a actriz de Sarilhos com Elas que se tornou um ícone do pequeno ecrã tanto pelo seu timing de comédia e carreira de sucesso quanto pela longevidade jovial, morreu aos 99 anos. O seu percurso coincidiu com um século do entretenimento e com toda a história da televisão. Do programa de variedades Saturday Night Live à série The Mary Tyler Moore Show, passando por vários papéis no cinema, Betty White acumulou cinco Emmys ao longo da sua carreira de oito décadas, mas sobretudo os afectos de várias gerações de espectadores — e o título de pioneira enquanto mulher no audiovisual.

A notícia da sua morte foi avançada pelo site TMZ e confirmada entretanto pelos seus familiares e autoridades policiais, que detalham que White morreu na sua casa esta sexta-feira de manhã (hora local).

Dentro de semanas, a 17 de Janeiro, a norte-americana cumpriria 100 anos. Os 80 anos de carreira que viveu permitiram-lhe experimentar um pouco de tudo, desde o teatro radiofónico à publicidade passando por papéis mais recentes em filmes como A Proposta (2009) ou O Lago (1999). Mas vivenciou também, e literalmente, o dealbar de um novo meio de comunicação de massas.

Em 1939, como conta o diário britânico The Guardian, cantou em The Merry Widow numa emissão experimental da novidade que entraria pelas casas do mundo dentro — a televisão. Os seus primeiros papéis creditados são no pós-II Guerra Mundial em curtas-metragens e séries de TV; White tornou-se voluntária durante a participação dos EUA no conflito e conduzia camiões que levavam mantimentos aos soldados destacados em campos na zona de Los Angeles e à noite actuava para os que iam partir para a frente de guerra, como assinala a agência Associated Press.

Foto Com Rue MacLachlan e Bea Arthur REUTERS

O mais recente livro sobre a sua carreira foi lançado no início de Dezembro e é precisamente uma selecção de 100 momentos notáveis da sua vida — Betty White: 100 Remarkable Moments in an Extraordinary Life é assinado por Ray Richmond, que há semanas postulava à agência Associated Press: “Podemos defender com sucesso que Betty White é a entertainer mais versátil e amada da história americana”.

Nascida em 1922 em Oak Park, no estado de Illinois, Betty White perfazia com Bea Arthur, Rue McClanahan e Estelle Getty o quarteto de mulheres maduras e espirituosas de Sarilhos com Elas. Viviam na Florida e entretiveram os espectadores do canal NBC entre 1985 e 92. Antes desse grande êxito, que passou em Portugal na RTP e onde Betty White era a ingénua e algo distraída Rose, o canal público também transmitiu The Mary Tyler Moore Show (em Portugal intitulado As Solteironas), uma importante série que entre 1970 e 77 punha a vida de uma mulher solteira e a sua carreira ao centro da narrativa. Tornou-se um dos pontos pop do feminismo de segunda vaga e é incontornável em qualquer História da Televisão — nela, White era a apresentadora Sue Ann Nivens, uma mulher ácida e sem pruridos quanto ao seu interesse no sexo oposto.

Em 1954, a actriz chegou a ter o seu próprio programa, The Betty White Show, em que era anfitriã do clássico formato de entrevistas e actuações musicais ou de artes do palco. Nele, usou a experiência que tinha de apresentar em directo o programa Hollywood on Television entre 1949 e 1953. E se no seu programa ajudou a promover o trabalho de artistas negros, o seu trabalho em Hollywood on Television tornou-a na primeira anfitriã de um talk show na história da televisão (o programa inicialmente emparelhava-a com Al Jarvis).