O animal de Luís Ganito: “O Jack é o cão mais conhecido do bairro”

Conhecê-los é também conhecer a relação que têm com os seus animais. O actor Luís Ganito adoptou um cão em 2019, um dia antes do Natal. Jack “é o entretém da vizinhança”.

"Sempre tive cães desde criança e os meus pais têm dois labradores, um com 14 anos e outro com quatro que é o Sam. Descobrimos que o Sam tem epilepsia, mas é um cão perfeitamente normal. No meu caso, fui viver com amigos que tinham cães e sempre quis ter o meu.

A minha tia queria adoptar um cão e em 2019, pela altura do Natal, fui com ela e com o meu primo à APA, Associação Protectora dos Animais de Torres Vedras. Tinham lá cães com dois meses e aconteceu-me o que me acontece sempre: por mim tinha a casa cheia de cães e de gatos, é das coisas que mais felicidade me dá. Nesse dia não trouxemos nenhum cão, mas voltamos no dia 23 de Dezembro. O meu primo trouxe uma cadela e eu o Jack, que é irmão dela. Desde 2019 que é o meu melhor amigo.

O Jack é o cão mais conhecido do meu bairro. Como moro perto dos meus pais e dos meus avós, em Lisboa, ele nunca está sozinho em casa. Sempre foi um cão muito activo e dá-se bem com outros animais, apesar de ser muito ciumento com os dois labradores dos meus pais.

É maluco por bolas, raramente me dá, mas está sempre a pedir-me para brincar com ele. Quem vir a minha sala parece que tenho filhos. Tenho sempre brinquedos no chão e é uma maravilha quando tenho que aspirar.

Foto Luís adoptou Jack no dia 23 de Dezembro de 2019 Luís Ganito

O Jack tem quatro anos, mas quando tinha oito meses começou a ficar muito abatido e parado. Fui ao veterinário e descobri que tem o Síndrome de Addison, ou seja, tem as glândulas adrenais muito pequenas e não produz cortisona suficiente que é o que controla a adrenalina do corpo. Tem que tomar um comprimido diariamente e levar uma injecção de seis em seis semanas. Foi a primeira sensação de pai que tive, de ver o meu filho a ser internado e a passar mal e tudo mais. Foram semanas horríveis.

O Jack anda sempre solto e respeita-me bastante. Mas foi uma coisa que nem sei dizer ao certo a partir de que momento é que aconteceu. Os vizinhos conhecem-no, ele vai à rua sozinho e depois volta para casa. É o entretém da vizinhança.

De vez em quanto, costumo ir com ele à praia. Aliás, no meu carro, ando há um ano para pôr uma capa nos bancos de trás, mas em vez disso tenho uns lençóis muito velhos que parecem um festival de pêlos.

O "Carlitos" de Conta-me Como Foi Luís Ganito tem 25 anos e é actor desde criança. Ficou conhecido pela personagem Carlitos, na série Conta-me Como Foi, papel que voltou a interpretar em 2019. Passou ainda pelas séries Vila Faia e Liberdade 21, várias novelas e participou no filme Soldado Milhões. Em Janeiro deste ano, regressará à televisão na nova novela da SIC, Caminhos Cruzados (nome provisório).

Adoro todos os animais, mas gosto muito de cães, tive-os a minha vida toda. Quem me dera poder ter uma casa cheia de cães, mas como tenho esta relação com o Jack, de ter sempre sítio onde o deixar, não estou a pensar ter outro.

Coincidências da vida, a minha namorada é enfermeira veterinária e costumámos debater os direitos dos animais. Acho que ainda olhamos para eles como um bem supérfluo, os veterinários e as rações são taxadas como são e percebo que exista muita reticência em ter animais. Eu tive a possibilidade dar ao Jack uma boa vida e quem me dera a mim conseguir fazer isto por mais animais, mas há pessoas que não podem. Porque é que não existe uma linha exactamente igual à SNS em que eu possa esclarecer dúvidas sobre o meu animal em vez de ir ao veterinário?

Se a pessoa quiser ter um animal, é preciso haver muita ponderação. É literalmente um filho e não pode ser visto como uma prenda. Temos que nos ensinar e procurar informação e não ser só ir buscar o cão e levá-lo para casa. Prefiro que uma família que não consiga dar as condições que o animal merece o entregue a uma associação em vez de o abandonar."

Depoimento construído a partir de entrevista