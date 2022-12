Os animais também ficam constipados. Sabe como os podes proteger

O Inverno traz o frio e o tempo das gripes, o que faz com que a tosse e os espirros se tornem frequentes. Contudo, os humanos não são os únicos a serem atingidos por estas doenças sazonais – os nossos animais de estimação também são.

Apesar de muitos de nós terem um arsenal de medicamentos em casa que podemos utilizar para combater estas doenças, o mesmo não existe para os animais de estimação. Assim sendo, o que podemos fazer pelos nossos companheiros de quatro patas se eles ficarem doentes. E como podemos prevenir as doenças sazonais no futuro?

Gripes e constipações

Tal como a tosse, as constipações e outras doenças respiratórias propagam-se mais facilmente quando estamos dentro de casa com outras pessoas, e o mesmo se aplica aos nossos animais de estimação. É frequente os cães apanharem doenças depois de estarem em canis, de participarem nas aulas de treino em recintos fechados ou em eventos competitivos onde estão próximos de outros animais. As infecções podem propagar-se rapidamente através de partículas transportadas pelo ar, pela partilha de água potável ou de superfícies contaminadas.

Sem sabermos, também podemos transportá-las para os nossos animais, especialmente se pegámos ou acariciámos um animal doente, já que alguns organismos causadores de doenças podem mesmo permanecer nas nossas roupas e calçado durante várias horas. Lavar as mãos, mudar de roupa e uma boa higiene são formas simples mas eficazes de limitares a propagação de muitas infecções, especialmente se estiveres regularmente em contacto com vários animais.

Por vezes, as doenças também podem ser transmitidas entre espécies, incluindo de animal para humano e vice-versa. A isto chamam-se doenças zoonóticas e podem variar desde infecções leves a patologias mais mortais, como a raiva. Nesses casos, são necessárias medidas mais extremas para controlar o vírus, tal como a quarentena de animais.

Contudo, se estiveres constipado não vais contagiar o teu animal. Os vírus que causam constipações são específicos dos humanos, embora existam versões para cães e gatos que podem causar sintomas semelhantes nos nossos companheiros caninos e amigos felinos. A boa notícia é que se eles estiverem constipados, também não nos podem pegar.

Da mesma forma, a gripe tende a ser específica da espécie, embora este vírus possa sofrer mutações e, por vezes, "saltar" esta barreira. Apesar de ser raro, isto significa que existe um risco teórico de transmissão da gripe entre animais e seres humanos. É por isso que teres uma boa higiene e minimizares o contacto próximo com outras espécies durante os surtos são aspectos importantes.

Sintomas de constipação

Se o teu cão ou gato apanhar uma constipação, os sintomas são muito semelhantes aos dos humanos: espirros, corrimento nasal, tosse, eventualmente febre, cansaço e muitas vezes diminuição ou perda de apetite.

Se achas que o teu animal está doente, é melhor falares primeiro com o veterinário para garantir que recebes o diagnóstico correcto. O teu animal também pode precisar de um tratamento específico (como antibióticos), contudo, nunca lhe dês medicamentos humanos, uma vez que são seguros para nós, mas podem ser potencialmente tóxicos para ele. O ibuprofeno, por exemplo, é perigoso para os cães.

Foto É importante que o teu anima esteja quente e confortável Mikhail Vasilyev/Unsplash

Há muitas coisas fáceis que podes fazer para ajudares o teu animal quando ele está doente. Primeiro, certifica-te que está quente e confortável — é essencial para o ajudar a recuperar. Podes fazê-lo dando-lhe roupa de cama extra ou mesmo roupas específicas para ele. Muitos cães mais velhos precisam de casacos tanto para estarem dentro como para irem para fora de casa, para manterem as articulações quentes. É importante que laves ou mudes regularmente a roupa de cama dele para manteres o ambiente agradável durante a recuperação. Isto também vai ajudar a reduzir o risco de a infecção se propagar a outros animais que tenhas em casa.

Além disto, o descanso também é importante. Certifica-te que o teu animal tem um espaço tranquilo e seguro – quem sabe longe de pessoas e outros animais. Reduzir o exercício também é uma boa ideia, especialmente se ele tiver uma infecção respiratória, de forma a não sobrecarregar ainda mais o corpo dele.

Na mesma linha, também é importante que tenhas água potável fresca e limpa sempre disponível. Se o tempo estiver muito frio, acrescenta alguma água quente para o encorajares a bebê-la. Isto é especialmente importante para os animais que vivem no exterior das casas.

Se o teu cão começar a tossir, especialmente ao acordar – e até se engasgar ou vomitar – é provável que tenha apanhado a tosse do canil. É altamente contagiosa, por isso um cão que tosse deve ser mantido bem longe de outros cães até parar de o fazer e estar recuperado. Isto inclui não o levares para a sala de espera do veterinário. Contudo, a tosse do canil não se propaga a outras espécies de animais de estimação (tal como os gatos).

Para a maioria dos outros animais saudáveis, as doenças sazonais são leves e duram pouco tempo. Grande parte dos animais de estimação recupera rapidamente e em poucos dias, mas se estiveres muito preocupado, porque o teu animal é muito jovem ou velho ou tem outras doenças, procura sempre o conselho rápido do veterinário.

Mantê-los saudáveis

Há muitas coisas que podes fazer para diminuir a probabilidade de um animal de estimação ficar doente.

Primeiro, é importante que ele tenha as vacinas actualizadas e perguntes ao veterinário se há alguma doença localizada que possa ser preocupante. Apesar de as vacinas não prevenirem tudo, vão ajudar a manter o teu animal saudável e reduzir o risco de doenças graves.

Da mesma forma, manteres os animais magros e com um peso saudável, garantires que têm uma dieta equilibrada e água potável também são formas simples e eficazes de ajudar na saúde deles. Manteres o sítio onde dormem e as tigelas de comida e água limpas também pode reduzir ainda mais o risco de doenças.

Podemos partilhar as nossas casas, vidas e, por vezes, as camas com os nossos animais, mas, felizmente, não precisamos de nos preocupar em partilhar as nossas tosses e constipações sazonais.

Exclusivo P3/The Conversation

Jacqueline Boyd é professora catedrática de Ciência Animal na Universidade de Nottingham Trent, em Inglaterra