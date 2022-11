Cinco dicas para ajudares o teu cão a ter uma vida mais longa e saudável

Como qualquer pessoa que já tenha vivido com um cão deve saber, muitas vezes parece que não passamos tempo suficiente com os nossos amigos peludos. A maioria dos cães só vive, em média, entre dez a 14 anos – ainda que alguns possam viver mais tempo, enquanto outros podem estar sujeitos a certas doenças que podem limitar a esperança de vida.

Mas o que muitas pessoas não sabem é que os humanos e os cães partilham muitas semelhanças genéticas – incluindo uma predisposição para o cancro relacionado com a idade. Isto significa que muitas das coisas que os seres humanos podem fazer para serem mais saudáveis e viverem mais anos também podem funcionar para os cães.

Estas são algumas formas de ajudares o teu cão a ter uma vida mais longa e mais saudável.

Está atento à largura da cintura dele

Um factor que está frequentemente relacionado com a longevidade de várias espécies é manter um peso saudável. Isto significa garantir que os cães não estão com excesso de peso, e controlar cuidadosamente as calorias que ingerem. Um corpo magro e saudável não só vai ser melhor para o teu cão a longo prazo, como também pode ajudar a limitar o impacto de certas condições de saúde dele, entre as quais a osteoartrite.

Monitoriza e controla atentamente o peso do teu cão através de pesagens regulares ou atribuição de pontuações da condição corporal – em que olhas para a forma física dele e a “pontuas” numa balança para veres se está com excesso de peso ou com um peso saudável. A utilização destes dois métodos permite-te identificar as alterações de peso e mudares a dieta do teu animal quando é preciso.

Utiliza guias de alimentação como ponto de partida para saberes quanta comida deves dar ao teu cão, mas talvez tenhas de mudar o tipo de ração ou a quantidade para ele manter um peso saudável à medida que envelhece, ou dependendo de quão activo é. Saberes exactamente quanta comida lhe estás a dar também é uma ferramenta crucial para lhe controlares o peso –, por isso pesa a comida em vez de a colocares no comedouro a olho nu.

De um modo geral, uma boa nutrição pode significar um processo de envelhecimento saudável, tendo em conta que o tipo de alimentos que dás ao teu cão pode ser tão importante como a quantidade que ele come. Uma “boa” nutrição vai variar para cada cão, mas não te esqueças de procurar alimentos que sejam seguros, saborosos e que forneçam todos os nutrientes de que o teu animal precisa.

Leva-o a passear

O exercício físico tem muitos benefícios fisiológicos e psicológicos, tanto para os nossos cães (como para nós). A actividade física pode ajudar a controlar o peso do animal, e também está associada a efeitos antienvelhecimento noutras espécies geneticamente semelhantes.

Embora o exercício por si só não aumente o tempo de vida do teu cão, pode ajudar a evitar que ele tenha excesso de peso. Além disto, estudos sugerem que os passeios “felizes” destes animais deixam cães e as pessoas felizes.

Foto Brincadeiras que cansem menos o cão ajudam-no a manter o corpo e o cérebro mais jovem Anthony Duran/Unsplash

Ensina-lhe novos truques

O envelhecimento não é apenas físico. Manteres a mente do teu cão activa também é útil. Ao contrário do que diz o ditado, é possível ensinar novos truques a cães velhos – e, desta forma, ficam com o cérebro e corpo mais jovem.

Mesmo quando a actividade física é pouca, procura jogos e brincadeiras que cansem menos, tal como detectar cheiros. Usar o nariz é algo gratificante e divertido para os cães, por isso, treiná-los para encontrarem objectos através do cheiro vai exercitá-los mental e fisicamente.

Outras actividades como a hidroterapia – um tipo de exercício de natação – podem ser uma boa opção, especialmente para os cães que têm condições físicas que afectam a capacidade de fazerem exercício regularmente.

Cria laços com ele

Tal como muitos animais de companhia, os cães desenvolvem uma ligação com os cuidadores. A relação entre um cão e um humano é sinónimo de companhia – e, muitas vezes, quem gosta destes animais descreve-os como um membro da família.

Um vínculo estável entre a pessoa e o cão pode contribuir para uma relação feliz e mutuamente benéfica para ambos. Além disto, também te pode ajudar a reconheceres mudanças subtis no comportamento ou movimentos do teu cão que possam indicar possíveis problemas.

Quando existe compatibilidade entre o cuidador e o cão, a relação é melhor – e os benefícios para os donos também, incluindo alívio do stress e exercício. Partilhares experiências positivas e divertidas com o teu cão, como brincar, é uma boa alternativa para fortaleceres a ligação com ele.

Não faltes às consultas no veterinário

A medicina veterinária moderna tem assistido a melhorias substanciais na prevenção e gestão dos problemas de saúde dos cães. Programas de vacinação e desparasitação bem-sucedidos reduzem eficazmente a prevalência de doenças tanto nos cães como nos humanos – incluindo a toxocaríase, que pode ser transmitida através das fezes dos cães, e a raiva, que pode ser transmitida de cão para cão ou de cão para humano.

Teres uma boa relação com o veterinário do teu cão vai ajudar-te a adaptar os tratamentos e discutir as necessidades do teu animal. Os exames de saúde regulares também podem ser úteis na identificação de potenciais problemas em fase tratável – tais como problemas dentários ou osteoartrite – que podem causar dor e prejudicar o bem-estar do cão.

No fim de contas, é uma combinação da genética do teu cão e do ambiente em que ele vive que tem impacto na longevidade. Desta forma, ainda que não possamos mudar a genética destes animais, há muitas coisas que podemos fazer para melhorar a saúde que podem ajudá-los a viver uma vida mais longa e mais saudável.

Exclusivo P3/The Conversation

Jacqueline Boyd é professora de Ciência Animal na Universidade de Nottingham Trent, em Inglaterra​.