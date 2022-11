Quatro dicas para ajudares o teu animal de estimação a manter-se magro e saudável

Manteres o teu cão ou gato activo com jogos e caminhadas, estares atento ao que ele come e às quantidades e descartares guloseimas de elevado risco calórico são algumas das dicas.

Gostas de dar ao teu gato ou cão uma guloseima extra? Por muito que eles pareçam gostar, nem sempre é o mais saudável.

Tal como os humanos, os animais de estimação podem sofrer de problemas de peso. E está a tornar-se um problema crescente, com cada vez mais animais de companhia rechonchudos. Num recente estudo com veterinários, 73% afirmaram que a obesidade era “uma das condições mais prevalentes”, com cerca de metade dos cães e 44% dos gatos com excesso de peso.

É uma tendência preocupante. Embora, por vezes, possamos pensar que um animal de estimação rechonchudo é engraçado, a realidade é que mesmo um pouco de peso a mais pode causar problemas de saúde significativos para o teu animal – desde diabetes a problemas cardiorrespiratórios (como problemas respiratórios quando está a dormir) e até a uma maior probabilidade de sofrer de insolação.

A obesidade – que é diagnosticada quando um animal tem 15% a 20% mais do que o peso ideal – também está associada a um aumento da incidência de problemas como a osteoartrite e alguns tipos de cancro.

Escusado será dizer que todos nós queremos que os nossos animais vivam o máximo de tempo possível. Por isso, estas são algumas formas de manteres o teu cão ou gato em forma.

Mantém-nos activos

Muitos cães não são exercitados regularmente – por vezes, por causa do mau tempo, ou talvez por preocupações pelo comportamento que possam ter, como a ansiedade quando encontram outros cães ou pessoas. E, enquanto os gatos de exterior geralmente se mantêm em forma e activos, os felinos que vivem dentro de casa podem ter um nível de gordura corporal que é pelo menos 5% superior ao dos de exterior e são muito mais propensos à obesidade.​

O exercício é a chave para manter um peso saudável e perder quilos. Tenta exercitar o teu cão pelo menos uma vez por dia, e idealmente mais. Certifica-te que a duração e o tipo de exercício é adequado à idade e capacidade dele e vai aumentando qualquer exercício lentamente.

Os cães adoram encontrar objectos através do cheiro ou “treinar truques” que podes fazer na tua sala de estar. Além disto, há vários brinquedos para gatos para encorajares o teu felino a queimar algumas calorias enquanto se diverte a brincar.

Também podes tornar as refeições mais activas através da dispersão da alimentação – onde espalhas a comida do teu cão no chão (depois de ter certificares que está limpo e seguro) – ou nos comedouros interactivos, que o incentivam a procurar por comida e guloseimas.

A hidroterapia, que consiste em levares o teu cão a nadar ou a passear numa piscina ou num tapete de caminhada aquática, pode ser uma óptima opção para exercícios menos intensos ou sem peso. Isto é especialmente vantajoso para os cães mais velhos ou para aqueles que estão a recuperar de lesões.

Até os gatos podem ser treinados para dar um passeio com a trela. Mas se o teu amigo felino não cooperar – ou se não te apetecer enfrentar o tempo com o teu cão – podes apostar em jogos de interior ou de jardim para eles manterem os níveis de actividade elevados.

Está atento ao que comem

Alguns animais de estimação simplesmente gostam tanto do que comem que podem ficar um pouco rechonchudos, independentemente da idade que tenham. Ou, tal como as pessoas, a “crise de meia-idade” pode acontecer com eles e abrandam o ritmo à medida que envelhecem.

De qualquer forma, a dieta deles pode ter de mudar para manterem um peso saudável. A perda de peso deve ser um processo gradual, por isso utiliza sempre as normas de alimentação recomendadas nas embalagens dos alimentos – ou as calculadoras de calorias online – como ponto de partida para saberes a quantidade de comida que deves dar ao teu animal de estimação.

Tenta fazer um diário alimentar todos os dias e não te esqueças de pesar a comida dele com rigor, utilizando uma balança. As colheres são muito imprecisas e aumentam muito mais a probabilidade de sobrealimentação.

Se o peso dele for muito elevado – ou mesmo se ele estiver perto de ficar obeso – talvez seja melhor começares a jornada de perda de peso com uma visita ao veterinário para um exame completo de saúde e avaliação do estado corporal. Estes profissionais também vão ser capazes de indicar um peso ideal e um prazo para perder quilos.

Está atento a outros riscos

Às vezes, tudo depende dos genes. Alguns labradores, por exemplo, têm uma mutação genética que os predispõe a aumentar o comportamento alimentar e ganhar peso. Na mesma linha, os animais de estimação esterilizados podem ter reduzido as necessidades diárias de calorias, por isso, se a dieta deles não for alterada em conformidade, podem, inadvertidamente, ganhar peso.

Desta forma, é importante reconheceres o que é um peso e uma forma saudáveis para o teu gato ou cão – e os factores que podem afectar estes parâmetros. Confia nos veterinários e outros profissionais, para que seja mais fácil terem conversas potencialmente sensíveis contigo sobre a melhor forma de ajudares o teu animal a perder peso.

Descarta guloseimas de elevado risco calórico

Os alimentos e guloseimas ricos em gordura contêm muitas calorias em pequenas quantidades e podem fazer com que alimentes o teu animal em excesso sem te aperceberes. Da mesma forma, dar-lhe alimentos “humanos”, tais como restos de comida, pode também contribuir para que ele ganhe peso, juntamente com um risco acrescido de pancreatite – e, potencialmente, ainda pior se forem ingeridos alimentos tóxicos, como cebolas e alguns edulcorantes artificiais.

Mas controlar o peso do teu animal não significa que não possas mimá-lo. Vai até à tua loja de animais local para procurares alternativas saudáveis de baixo teor calórico.

Ou dá uma vista de olhos ao frigorífico. Muitos cães adoram cenoura ou pepino, especialmente quando cortados em pedaços, como guloseima. Os gatos adoram um pouco de atum ou galinha, ambos ricos em proteínas, mas com poucas calorias.

Não te esqueças de olhar também para outras formas de cuidares do teu animal – exercitar, brincar e simplesmente passar tempo com ele vai trazer benefícios tanto o animal como o humano.

Todas estas dicas exigem um pequeno esforço. Mas manteres o teu animal magro e saudável vai ajudá-lo a viver mais tempo. E quem é que não quer mais tempo com os seus amados animais de estimação?

Exclusivo P3/The Conversation

Anne Carter é professora catedrática de Ciência Animal no Colégio Rural da Escócia.

Jacqueline Boyd é professora catedrática de Ciência Animal na Universidade de Nottingham Trent, em Inglaterra