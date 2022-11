Diabetes nos animais de companhia: uma realidade muito semelhante à dos humanos

Acredites ou não, a verdade é que os nossos animais de companhia também podem sofrer de diabetes, uma doença que se caracteriza por um aumento persistente da quantidade de açúcar (glucose) que circula no sangue. Este aumento dos níveis de açúcar pode ocorrer porque o organismo não consegue produzir insulina (hormona responsável pela passagem da glucose do sangue para as células) ou não é capaz de utilizar a insulina produzida de forma correcta.

Quais os sinais a que deves estar atento?

Sem insulina suficiente, a glucose não pode entrar nas células para produção de energia. Consequentemente, os animais podem agir como se estivessem permanentemente com fome, estando constantemente a pedir comida, mas, mesmo assim, podem demonstrar sinais de perda de peso porque as suas células não conseguem absorver a glucose.

O excesso de glucose no sangue leva os animais a beber mais água do que o habitual, o que dá origem a um aumento da produção de urina. Por isso, os cães e gatos diabéticos apresentam um aumento da sede e da micção (frequência e quantidade de urina).

Se suspeitares que o teu animal de companhia pode estar com diabetes fala com o teu médico veterinário. Este profissional vai realizar análises à urina e ao sangue que vão permitir identificar se o teu animal tem ou não diabetes.

E se o teu animal tiver diabetes, o que podes fazer?

O objectivo do controlo da diabetes é manter as concentrações de glucose em níveis que não sejam elevados, evitando picos ou quedas abruptas, e reduzir ou eliminar os sinais da doença, tais como sede e micção excessivas. A diabetes pode ser controlada com sucesso através de injecções diárias de insulina, alterações na dieta e exercício físico regular.

Estas injecções vão permitir restaurar o nível de insulina do teu animal diabético e regular as concentrações de glucose no sangue. Como tutor responsável pelo animal de companhia, vais ter de aprender a administrá-las. De início poderás estar nervoso ou até mesmo com medo de lhe dar uma, mas acredita que não estás sozinho.

Muitos tutores ficam apreensivos com a necessidade de dar injecções, mas é mais fácil do que pensa e podes contar com toda a equipa clínica do centro de atendimento médico-veterinário que acompanha o teu animal para aprenderes rapidamente como lidar com esta tarefa com pouco stress para ele ou mesmo para ti.

A alimentação desempenha um papel fundamental no controlo dos animais diabéticos. De uma forma geral, uma dieta saborosa e nutritiva, que minimize as flutuações dos níveis de glucose no sangue e ajude o teu cão ou gato a manter um peso adequado é muito importante para o controlo da diabetes.

O exercício físico ajuda a manter os animais de companhia activos, saudáveis e felizes. Deve ser regular e ter por base um plano traçado pelo médico veterinário com o objectivo de alcançar o peso ideal. Evita variações bruscas na quantidade de exercício que o teu animal realiza para prevenir alterações repentinas nos níveis de glucose sanguínea.

Lembra-te que um controlo bem-sucedido da diabetes significa que o teu animal pode levar uma vida feliz, saudável, activa e com qualidade de vida, e que esse bem-estar se vai prolongar a toda a família.