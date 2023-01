O teu gato acorda-te durante a noite? Há formas de acabar com isso

É provável que tenha fome, mas mesmo assim não caias no erro de lhe dar comida, já que aumenta a probabilidade de te acordar outra vez. Criares uma rotina pode ajudar, mas há mais.

Tens uma reunião importante de manhã e o teu gato acorda-te às 4h. Porquê? E o que é que podes fazer para impedir que isto volte a acontecer?

Apesar destes animais terem actividades nocturnas, durante a domesticação adaptaram-se aos estilos de vida humanos. É por isso que os gatos domésticos tendem a ser mais activos de manhã cedo e ao anoitecer, mas não a meio da noite. Da mesma forma, também mudam os ciclos de actividade para se adaptarem aos dos companheiros de casa humanos.

Isto significa que, se dormires à noite, o teu animal também deve estar a descansar. Na verdade, muitas pessoas dormem com o seu gato e, segundo um inquérito realizado com mulheres nos Estados Unidos da América, cerca de 30% já dormiu com pelo menos um gato.

Assim sendo, porque é que alguns felinos querem brincar de madrugada?

Perceber o porquê de o teu gato te estar a acordar vai muitas vezes ajudar-te a compreender como fazê-lo parar. Aqui ficam três motivos para isso acontecer e dicas para resolveres o problema.

Tem fome

Esta é uma das razões mais comuns. Infelizmente, uma das primeiras coisas que uma pessoa sonolenta vai fazer é alimentar o gato. Isto recompensa o comportamento do animal e aumenta a probabilidade de ele o repetir.

Para começares a abordar este problema, certifica-te que o teu gato tem ração suficiente para comer ao longo do dia. Contudo, podes dar-lhe comida ou uma guloseima que o satisfaça antes de te deitares.

Se costumas alimentá-lo de manhã, é importante que ele não associe a hora de acordar à hora do pequeno-almoço. Faz um intervalo de pelo menos meia hora entre o tempo de saíres da cama e lhe dares comida. Além disto, também podes treiná-lo para que associe algo mais à alimentação, como por exemplo dizeres "hora do pequeno-almoço!".

Falta-lhe uma rotina

Os gatos adoram a previsibilidade e manter uma rotina constante foi até associado à redução dos níveis de stress nestes animais. Para teres uma rotina, mantém os horários das refeições, brincadeiras e escovagem do pêlo à mesma hora todos os dias.

Da mesma forma, o facto de esvaziares a caixa de areia com regularidade, a intervalos previsíveis (quando está suja ou remexida) também pode ser uma razão para o teu gato te acordar, por isso, tenta não pegar na caixa de areia, tigelas ou postes arranhadores, a menos que seja necessário.

Se algo mudar no ambiente a que o teu gato está habituado – o facto de ires de férias, mudares a mobília de sítio ou teres um novo hóspede ou animal de estimação – pode fazer com que ele te volte a acordar de manhã cedo. Isto é típico nos gatos. No entanto, mantém a rotina o mais consistente possível e, eventualmente, ele vai adaptar-se ao novo normal.

Não está a gastar energia durante o dia

Toda a gente sabe que os gatos adoram dormir, mas, tal como nós, também adoram brincar e mexer o corpo.

É importante que o teu felino tenha acesso a vários brinquedos e recursos em casa para poder interagir, especialmente se não estiveres presente com tanta frequência. Os postes arranhadores dão-lhe um lugar para escalar e se esticar. Da mesma forma, bolas, brinquedos macios e motorizados são uma oportunidade para brincarem e fazerem exercício.

Quando estiveres em casa, entretém o teu animal com um brinquedo interactivo (como uma varinha para gatos) ou corre atrás dele pela casa. Podes até tentar inventar um jogo que sabes que ele vai gostar.

Os gatos aborrecem-se facilmente, por isso, é importante que as brincadeiras variem. Além disto, não brinques com ele antes de ires para a cama. Idealmente, uma sessão de brincadeira antes de saíres e quando chegares a casa deve ajudar a mantê-lo sossegado durante a noite.

Se já tentaste tudo e ainda te acorda

É possível que o teu gato ainda te acorde durante algum tempo. Este comportamento pode até piorar a curto prazo, à medida que o animal se adapta. O segredo é ignorares o comportamento à noite ou de manhã cedo. Não te levantes e, se conseguires, não interajas com o teu gato quando te acordar.

Se já tentaste tudo e ainda te acorda, é altura de o levares ao veterinário, uma vez que pode haver um motivo de saúde que provoque este comportamento.

Talvez tu e o teu animal possam chegar a um acordo sobre quando é hora de dormir e quando é hora de acordar. É definitivamente possível amares o teu gato e, mesmo assim, conseguires dormir.

Exclusivo P3/The Conversation

Susan Hazel é investigadora na Faceuldade de Ciência Animal e Veterinária na Universidade de Adelaide, na Austrália

Julia Henning é doutorada em comportamento animal pela Universidade de Adelaide