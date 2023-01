Cinco calendários e agendas para começares o ano – e ajudares a causa animal

Os preços das rações aumentaram e os números do abandono também. Damos-te cinco sugestões de calendários e agendas para ajudares as associações e a causa animal.

O ano de 2022 ficou marcado pela inflação, subida do preço das rações dos animais e pelo consequente aumento do número de animais abandonados. Segundo os últimos dados da GNR e PSP, em 2022 foram abandonados 637 animais, na grande maioria cães, enquanto em 2021 foram 595.

Muitos donos vêem-se obrigados a pedir ajuda junto de associações de protecção animal que estão lotadas e a acumular cada vez mais despesas. Na tentativa de minimizar o problema, há organizações que, todos os anos, lançam calendários e agendas solidárias. O P3 dá-te cinco sugestões para este ano de 2023.

Animais de Rua

A associação Animais de Rua lança, em conjunto com a Quinta das Águias, uma agenda e calendário a cada novo ano e a de 2023 já está disponível. Podes comprá-la por dez euros, por exemplo em livrarias, online ou em várias clínicas veterinárias espalhadas por todo o país.

A edição deste ano adoptou o tema da sustentabilidade e, por isso, é feita de papel reciclado. A agenda inclui dicas sustentáveis para o dia-a-dia e um marcador que pode ser semeado se quiseres ter plantas de camomila no jardim.

Segundo a Quinta das Águias, o calendário solidário custa 20 euros e pode ser comprado através do site desta organização.

Atelier ABC

A Atelier ABC não é uma associação de bem-estar animal, mas há sete anos consecutivos que se une à causa. A agenda solidária deste ano já está disponível para encomenda e recria 15 animais em algumas das obras de arte mais famosas do mundo.

Para comprares a tua, basta ires ao site da marca e clicares neste link. Se vives fora do país e também queres uma, podes encomendá-la através de email.

Cada agenda custa dez euros (se escolheres a semanal) ou 20 euros, no caso da diária. A diferença está no número de páginas. Se optares pela semanal, cada duas páginas correspondem a uma semana, e na diária, "cada página corresponde a um dia", explica ao P3 Alexandra Barão Croca, porta-voz da marca.

Se preferires um calendário para 2023, o valor são dez euros. Há ainda o livro de colorir digital (cinco euros), assim como ímanes e crachás de alguns animais influencers portugueses como o cão Kobe, a gata Cookie ou a catatua Floki, por dois euros cada.

“A edição de 2023 conta com mais animais do que o habitual pois estão colocados em obras de arte mundialmente conhecidas”, explica Alexandra.

Parte dos lucros das vendas destes produtos revertem para várias organizações de protecção animal, entre as quais Associação Cantinho dos Animais Açores e Rafeiros SOS. Este ano, há ainda outra novidade: se partilhares a tua compra nas redes sociais, estás a doar uma taça de ração para a associação Projecto Fiel, em Évora.

UPPA

Em Novembro, a União para a Protecção dos Animais (UPPA), em Sintra, também lançou o calendário para o novo ano com 12 dos cães que estão no abrigo disponíveis para adopção e outros animais de quinta que vivem em regime de santuário.

Cada um tem um custo de cinco euros e pode ser encomendado através de email. O valor reverte para as despesas com a alimentação e serviços médico-veterinárias.

Patinhas sem Lar

A Patinhas sem Lar, em Espinho, é outra das associações que precisa de ajuda e, por isso, lançou um calendário e agenda solidária que também já podes encomendar no site ou através das redes sociais.

Em 2022, a associação recebeu 25 mil euros da autarquia para cobrir as despesas que atingiram os 150 mil. Têm uma dívida aos veterinários de 26 mil euros e procuram ajuda para a pagar, conforme noticiou o P3.

Cada calendário custa cinco euros e a agenda 12, mas ao valor acresce os portes de envio por correio. Cada mês tem uma ilustração diferente de um cão ou gato que, neste caso, assumem a personalidade de figuras conhecidas da animação, como é o caso do Chapeleiro Louco no filme Alice no País das Maravilhas, Elton John, Marilyn Monroe ou a rainha Isabel II.

União Zoófila

A União Zoófila já tinha lançado uma campanha para promover a adopção animal de cães e gatos pretos e agora, juntamente com Mapfre Seguros, lança um calendário solidário de 2023. As estrelas de cada mês são 12 cães e gatos de pêlo preto que continuam a ser os últimos a serem adoptados em todo o mundo.

Cada calendário custa dez euros (mais 2,90 euros com os portes de envio) e o valor total reverte para a União Zoófila. Pode ser comprado no abrigo da associação, em Lisboa, das 14h às 17h ou online, através de email.

Segundo esta associação, para comprares, basta colocares a tua morada e o comprovativo de pagamento. Em poucos dias tens a encomenda à porta para começares o ano com o pé direito.