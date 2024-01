Gémeas nascem com dois minutos de diferença: uma em 2023 e a outra em 2024

Nascidas às 23h59 de 31 de Dezembro e às 00h01 de 1 de Janeiro, as irmãs nascidas na Croácia terão dois anos de nascimento distintos.

Nascidas na noite de São Silvestre, com apenas dois minutos de diferença, duas crianças croatas vão ter dois anos de nascimento distintos e celebrarão os seus aniversários, uma na véspera de Ano Novo e a outra no dia de Ano Novo.

A primeira menina nasceu no último dia de Dezembro, às 23h59, e a sua irmã no primeiro de Janeiro, um minuto depois da meia-noite, disse um funcionário da maternidade da cidade costeira de Split, onde as bebés nasceram, à AFP.

"Trata-se de uma situação muito invulgar", declarou à imprensa Damir Roje, director da maternidade, citado pelo jornal francês Le Fígaro. O responsável afirmou que, na sua carreira, já tinha visto assistido a gémeos nascerem em dois dias diferentes, mas nunca em dois anos.