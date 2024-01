Líder da bancada do PS quer regular lobbying numa semana, deputados têm dúvidas

Apesar do prazo ser muito curto, de escassos cinco dias, o líder parlamentar do PS acredita que ainda é possível fazer a regulamentação do lobbying antes da dissolução da Assembleia da República, prevista para daqui a uma semana e meia. Depois de terem chumbado, a 21 de Dezembro, o projecto de lei do Chega, que era uma cópia do texto acordado há dois anos entre o PS, o CDS e o PAN mas que não chegou a ser votado, os socialistas resolveram agendar para esta quarta-feira, no seu último agendamento potestativo, o tema da representação de interesses.

