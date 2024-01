O meu pedido a 2024

Muitos que não apoiavam Trump foram demasiado tolerantes com o fenómeno. Senti esta deriva como uma traição do meu espaço político.

O meu maior desejo político para 2024? Que Trump perca nas presidenciais de 5 de novembro. Por todas as razões. Desde logo, é aterrador pensar em Trump, que ganhou as presidenciais em 2016 com a ajuda essencial do seu guru Putin, lidando com a Guerra da Ucrânia ou com a guerra Israel-Hamas. Biden, fora o abandono do Afeganistão (essa catástrofe), tem sido exemplar em termos de política externa. Com Trump, a ajuda militar à Ucrânia seria praticamente suspensa (os Republicanos, em maioria na Câmara dos Representantes, já a encurtaram e dificultaram quanto podiam). Putin festejaria à grande. E a Europa ficaria um lugar bem mais perigoso.