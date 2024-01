Autor de Fantasma da Ópera declara ter tido um poltergeist na sua casa londrina

De acordo com o dicionário online Priberam, um poltergeist é "entidade sobrenatural que manifesta a sua presença principalmente através de barulhos e do movimento de objectos". O termo vem da combinação de duas palavras alemãs: poltern (acidente) e geist (espírito ou fantasma).

Diz a BBC que, de acordo com os académicos da Universidade Metropolitana de Manchester, alguns parapsicólogos consideram os poltergeists como um tipo de fantasma ou entidade sobrenatural responsável por perturbações psicológicas e físicas. Outros acreditam que esta actividade tem origem numa "energia desconhecida" associada a uma pessoa viva ou a um local. "Os cépticos, por outro lado, preferem explicações mundanas, como a procura de atenção, partidas e truques."