Cientistas vão “resgatar” peixe-mão-vermelho da Tasmânia do calor das águas, mas prometem devolução

A população de peixe-mão-vermelho está a diminuir a passos largos (estima-se que existam apenas entre 50 a 100 exemplares na natureza), devido à degradação do habitat das algas marinhas, necessárias para a sua reprodução. Com a subida das temperaturas nos mares e oceanos — as águas do sudeste da Austrália estão a aquecer quase quatro vezes mais do que a média global —, os cientistas da Tasmânia temem o pior. Para evitar a extinção total da espécie, 25 dos peixes vão ser recolhidos e realojados no Instituto de Estudos Marinhos e Antárcticos da ilha australiana.

A espécie Thymichthys politus diferencia-se pelas barbatanas em forma de mão, característica que lhe permite rastejar (e não nadar) no fundo do mar — além de lhes dar o nome. De acordo com o projecto de conservação do peixe-mão, há 14 espécies diferentes no sul da Austrália.

Ao The Guardian, Adrian Meder descreve os peixes como “estranhos, bonitos e feios”. O gestor do programa de produtos do mar sustentáveis da Sociedade Australiana de Conservação Marinha fala também de “verdadeiros emblemas da Tasmânia”, de um “tesouro absoluto” e aponta um outro problema — os ouriços-do-mar. “Nesta cauda de água quente, [os ouriços-do-mar] estão a crescer mais rápido e a destruir, de forma voraz, o habitat do peixe-mão-vermelho”, explica.

Num comunicado, Tanya Plibersek, ministra do ambiente australiana, frisou o investimento governamental de 240 mil dólares (cerca de 216 mil euros) para a preservação da espécie. Uma parte será usada para melhorar as condições do habitat selvagem e outra para a recuperação da saúde dos animais em cativeiro.

De acordo com o jornal inglês, a recolha parcial não fará com que os cientistas deixem de acompanhar a restante população selvagem, que poderá ser recolhida, se necessário.

Uma vez ultrapassadas as previstas ondas de calor marinhas, os peixes deverão ser devolvidos à natureza.