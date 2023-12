2024, um ano de imprevistos e seis meses em campanhas

O ano político que agora começa vai ser dominado por três eleições diferentes ao longo dos primeiros seis meses: regionais dos Açores a 4 de Fevereiro, legislativas antecipadas a 10 de Março e europeias a 9 de Junho. Há dois meses nada fazia prever um tal sprint eleitoral, mas a demissão do primeiro-ministro, António Costa, a 7 de Novembro, na sequência da Operação Influencer, e a decisão do chefe do governo da Região Autónoma dos Açores, José Manuel Bolieiro, anunciada a 30 de Novembro, de não apresentar um segundo orçamento regional depois do chumbo do primeiro pela maioria da assembleia regional, vieram baralhar o normal calendário e trouxeram eleições em cascata.

