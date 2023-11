IL mantém voto contra Orçamento nos Açores. Crise política nas mãos de Marcelo

Presidente da República está a receber os partidos representados na Assembleia Regional dos Açores na sequência do chumbo do Orçamento regional e antes de ser apresentada uma nova versão.

O Presidente da República está a receber os dirigentes dos partidos representados na Assembleia Regional dos Açores na sequência do chumbo do Plano e Orçamento para 2024 na semana passada. No segundo Orçamento, que o presidente do Governo regional José Bolieiro quer apresentar, a Iniciativa Liberal (IL) assegura que vai voltar a votar contra, o que mantém o cenário de crise política.

Marcelo Rebelo de Sousa chamou os partidos parlamentares dos Açores a Belém com base numa alínea sobre a dissolução das Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas. Mas o Presidente só poderá tomar essa decisão depois de ouvir o Conselho de Estado, o que ainda não aconteceu no âmbito desta crise política.

Depois da audiência com Marcelo, a IL assegurou que não vai mudar o sentido de voto no segundo Orçamento apresentado pelo Governo PSD/CDS e defende eleições legislativas antecipadas a 4 ou a 11 de Fevereiro de 2024. "Nós já negociámos três vezes, das três vezes José Manuel Bolieiro [presidente do Governo Regional dos Açores] não cumpriu, não dá confiança. Não é um Governo de confiança, José Manuel Bolieiro não é amigo dos açorianos, nem é um homem de confiança”, afirmou o deputado da IL Nuno Barata.

Já o PAN garantiu que vai manter a abstenção no segundo Orçamento. “Não há nenhum açoriano que esteja à espera que o PAN substitua a Iniciativa Liberal para ficar ao lado de dois deputados do Chega, neste caso, e o deputado independente, que é um ex-Chega. O PAN não é um partido de tapa buracos, nunca o será", disse Pedro Neves, deputado único do PAN/Açores.

​ Por seu turno, o deputado independente (ex-Chega) Carlos Furtado assegurou que voltará a votar a favor caso a segunda versão do Orçamento não for "muito diferente". "Estaremos sempre ao lado da solução", disse Carlos Furtado, acrescentando que transmitiu ao Presidente a disponibilidade para colaborar. Quanto à data das eleições, o deputado não quis adiantar uma proposta de dia mas disse que não deveria coincidir com as legislativas antecipadas marcadas para 10 de Março.

O líder parlamentar do PPM, Paulo Estevão, que faz parte da coligação governativa liderada pelo PSD, defendeu a realização de eleições "no mais curto prazo possível", ou seja, a 4 de Fevereiro, para evitar "perder tempo" com a crise política mas criticou a "crise artificial provocada por PS, BE com o apoio da IL e do Chega". Para o parlamentar, o segundo Orçamento "também não passa" pelo que é preferível antecipar eleições regionais do que "ficar quase todo o próximo ano sem Orçamento".

Numa altura em que ganha força a ideia de uma coligação do PSD com o CDS para as legislativas, Paulo Estevão aproveitou para deixar uma mensagem de cariz nacional. "A IL e o Chega demonstraram que são partidos altamente instáveis. Não é só agora, já há dois anos que provocam crises [nos Açores], disse, alertando para o risco de o país "ficar dependente" daqueles dois partidos.

O Plano e Orçamento dos Açores teve o voto contra do PS, BE, e IL, as abstenções do PAN e do Chega, tendo apenas o voto favorável dos partidos que integram a coligação - PSD, CDS e PPM.