Inquérito de Estimação: Patinhas de Ninguém

Desta vez, não falamos sobre uma associação, centro de recolha oficial ou projecto de protecção animal onde todos ajudam. A Patinhas de Ninguém é a causa de uma só pessoa e nasceu em 2019 pelo bem-estar de todos os cães abandonados e dos que vivem em canis na Trofa.

Alexandra Santos é a fundadora, a única pessoa que trata dos animais e também a que suporta todos os custos associados, incluindo a renda do abrigo, a ração e os cuidados veterinários. Neste momento, são seis os cães disponíveis para adopção, cinco dos quais a viver nas instalações da Patinhas e outro em família de acolhimento temporário.

“Sendo eu uma pessoa como tantas outras, com casa, família, trabalho e contas para pagar, tenho sempre de ter cuidado com o número de animais que tenho no abrigo para lhes conseguir dar a atenção e os mimos que necessitam”, explica.

Bambi, com quatro anos, é o mais velho, seguido de Jonas com três, Kinder e Maya com dois e Ásia e Black que estão quase a completar um ano.

Na Patinhas, a adopção é sempre responsável, por isso, e para garantir que os animais se sentem confortáveis com os futuros donos, é necessário mais do que uma visita para as partes se conhecerem. “Também faço sempre o acompanhamento de todas as adopções”, acrescenta Alexandra.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

A meu ver, as esterilizações deviam de ser gratuitas para todas as pessoas. Isso resultaria num maior controlo da população animal.

Um caso marcante

O animal que mais me marcou até hoje foi o Valente, um cão que foi resgatado pelos funcionários de um canil num estado deplorável. Travámos uma grande luta com a vida e a morte, mas vencemos, e hoje o Valente é um animal muito feliz junto da família que o adoptou.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

O conselho mais sincero que posso dar é que as pessoas pensem num animal como se fosse uma criança que nunca cresce. Tal como todos nós, os animais precisam de tempo, paciência e persistência para se adaptarem.

Patinhas de Ninguém Foto Instagram

Nunca devemos abandonar ou desistir de um animal, mesmo que, por vezes, a situação em que nos encontramos não seja a melhor.

Um projecto que tem de ser conhecido

Existe um projecto similar ao meu, o Adopt a Pet Portugal que admiro e acredito que deveria ser divulgado.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

A Natália Lima, outra pessoa dedicada à causa animal de alma e coração que está actualmente responsável pelo Adopt a Pet Portugal.