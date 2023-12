Inquérito de Estimação: Projecto Bichos Felizes

No nosso Inquérito de Estimação, damos palco a associações e grupos de ajuda a animais que o mundo deve conhecer. O Projecto Bichos Felizes resgata cães e gatos na zona do Porto.

É provavelmente o projecto de protecção animal mais recente da zona do Porto, mas já ajudou cerca de 30 cães e gatos a encontrarem um novo e definitivo lar.

Dami Paiva é a responsável pela ideia que nasceu há apenas dois meses. Como o projecto ainda não tem um espaço para acomodar os animais, a morada temporária é a casa de voluntários como Helena e Jorge, e, quando não há outra alternativa, um hotel para animais.

Neste momento, o projecto Bichos Felizes conta com oito pessoas que resgatam, esterilizam os animais com a ajuda do Centro de Recolha Oficial Animal de Gondomar (CROAG) e promovem a adopção responsável. “Fazemos questão de conhecer bem as pessoas que adoptam os animais. Têm que assinar um termo de responsabilidade em como em data marcada o animal será esterilizado e mantemos sempre o contacto com os adoptantes”, explica a fundadora em resposta ao nosso Inquérito de Estimação.

Os cães Zack e Dragon e as cadelas Mel, Leona, Kiara e Daisy são alguns dos animais à espera de uma família. Entre cães e gatos, o projecto também resgatou a ovelha Amélia, que acabou por morrer dias depois.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Para nós, a medida prioritária seria rever a inconstitucionalidade da lei que protege os animais. Foram vários os casos de maus tratos, abandono e negligência que foram arquivados e várias pessoas impunes devido à inconstitucionalidade da lei.

O cão Rafa é um desses exemplos. Foi negligenciado e abandonado e acabou por morrer, mas o caso foi arquivado.

Uma outra medida que consideramos importante é a implantação do programa CED para cães e de matilhas. Não vamos lá com a construção de mais boxes ou canis, a sobrepopulação é uma questão envolta em sofrimento e só terminará quando existir um programa para esterilização de animais errantes.

Um caso marcante

Todos os animais deixam um bocadinho de si connosco e, ao longo de vários anos na causa animal, já vimos histórias muito chocantes e tristes e impossíveis de esquecer como a cadela Nutella e as seis crias.

Achamos que a Nutella foi abandonada numa zona de mato depois de os donos terem percebido que estava grávida. Resgatámo-la juntamente com as crias que estavam em tocas profundas que a mãe escavou no solo para as proteger. Neste momento, todos, incluindo a Nutella, foram adoptados (e muito bem adoptados).

É um caso de sucesso com um final muito feliz. O projecto tem um grupo de WhatsApp com todos os adoptantes para partilharem connosco e entre si o crescimento dos animais, dúvidas, experiências, asneiras e tudo mais. A Nutella foi definitivamente uma das melhores mães que conhecemos.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

Lembramos que um animal é um compromisso. Não é um presente, não é um capricho, não é um brinquedo e acreditamos que nesta altura do Natal nunca é demais reforçar isto. Um animal exige cuidado, tempo, dinheiro e muita compreensão.

Projecto Bichos Felizes Foto Instagram

Adoptar é assumir o compromisso para com aquela vida, pela qual decidimos em consciência tornar-nos responsáveis e, como tal, acarreta uma enorme responsabilidade. Os animais não têm como função servir as nossas expectativas, as asneiras e os imprevistos vão acontecer, cabe-nos a nós saber lidar com isso.

Um projecto que tem de ser conhecido

A Adopt a Pet Portugal e o Santuário Cantinho dos Animais da Gi. São dois projectos que resgatam animais do canil, acolhem-nos e promovem a adopção responsável. É um trabalho importante numa altura em que os canis estão sobrelotados, e, muitas vezes, alguns dos animais que aí vivem se tornam invisíveis e dificilmente são adoptados.

Além disso, os cães partilham espaços muito pequenos, vivem num ambiente barulhento e alguns passam toda a vida nestas condições. Tanto a Adopt a Pet como o Santuário optam, muitas vezes, por retirar animais idosos do canil, uma vez que têm uma probabilidade minúscula de serem adoptados. Estes cães também merecem oportunidade e não deixar que os mais velhos padeçam num lugar tão triste como um canil é, sem dúvida, uma atitude muito louvável.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Além de toda a maravilhosa equipa que faz parte deste projecto, há duas pessoas que valem mais do que a pena mencionar: a Helena e o Jorge. São dois voluntários que, em dois meses, acolheram 13 cães em casa que o Projecto Bichos Felizes resgatou e dão-lhes todo o amor e conforto.