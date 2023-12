Túneis inundados no Reino Unido obrigam Eurostar a cancelar comboios para Londres

Pelo menos 14 comboios Eurostar entre cidades da Europa Continental e o Reino Unido foram cancelados este sábado devido ao encerramento de uma linha perto de Londres, revelou a empresa. "Devido a um problema de infra-estrutura na linha de alta velocidade perto de Londres, somos obrigados a anular alguns comboios com partida ou destino em Londres", lê-se na página da Eurostar.

Em causa estão as inundações na estação ferroviária de Ebbsfleet International, em Londres. As agências meteorológicas britânicas avisaram que há risco da formação de tornados e emitiram avisos de tempo severo, com vento forte, chuva forte e queda de neve.

As supressões, que acontecem num dos fins-de-semana mais movimentados do ano, vão reter milhares de passageiros, noticia a agência France-Presse. Segundo a agência britânica PA, os comboios foram cancelados devido a inundações num túnel no sul de Inglaterra. A mesma agência diz que os cancelamentos deverão manter-se até ao fim do dia porque estão previstas chuvas fortes.

Já em 21 de Dezembro, período de partida para férias de Natal, os passageiros do Eurostar foram confrontados com numerosos cancelamentos de comboios devido a uma greve que paralisou o túnel sob o canal da Mancha.