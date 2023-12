Jesus nos escombros em Belém, Grinch em mota de água nos EUA. O Natal pelo mundo

O álbum de fotografias desta época festiva mostra um Natal de contrastes. De um lado do mundo, o panorama típico do Natal ocidental: as árvores iluminadas com decorações douradas em Berlim, bolachas de gengibre a surfar na Austrália e os Pais Natal mais corajosos a dar mergulhos na água gelada em Londres.

Do outro lado do mundo, a história é diferente. Em Belém, as imagens mostram a figura do Menino Jesus nos escombros deitado, envolto num keffiya, a representar o conflito que se está a desenrolar na Palestina entre Israel e o Hamas. Na Ucrânia, construiu-se uma árvore de Natal com cartuchos de artilharia e partes de rockets que caíram no país.

Explore a fotogaleria e encontre 22 imagens de como milhões de pessoas pelo mundo celebram por estes a época natalícia, dentro de igrejas e nas praças, junto aos rios e entre as ondas do mar, com lanternas lançadas ao céu nocturno e no conforto da solidariedade.