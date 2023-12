Com uma doença terminal, LG queria conhecer Dolly Parton. Ela ligou-lhe e cantou para ele

LeGrand Gold, cujo cancro do cólon em fase 4 é terminal, colocou o encontro com a cantora Dolly Parton na sua lista de desejos. A lenda do country telefonou-lhe e fez-lhe uma serenata.

Quando LeGrand Gold soube recentemente que o seu cancro do cólon, em fase 4, se tinha tornado terminal, ficou preocupado com a possibilidade de não conseguir cumprir todas os desejos da sua lista.

Há cerca de um ano, Gold tinha escrito num guardanapo onze objectivos que há muito desejava realizar. Gold pensou que um deles — conhecer a cantora Dolly Parton — seria impossível.

Mas depois de a mulher de Gold, Alice, ter publicado o seu desejo nas redes sociais este mês, Gold acordou com uma chamada de um número de telefone desconhecido na sexta-feira, na sua casa no Utah.

“Ei, LG”, disse Parton a Gold pelo telefone, de acordo com uma gravação que Alice forneceu ao The Post. “É a Dolly P.”

Gold, 48 anos, ficou chocado ao ouvir a voz de uma das suas artistas favoritas. Depois de falarem durante cerca de quatro minutos, Parton mudou a letra da sua famosa canção I will always love you. E cantou: “I will always love LG”, usando a alcunha de Gold.

Gold, que enfrenta uma esperança de vida de entre dois e 12 meses, disse ao The Washington Post que a chamada de Parton “significou muito”.

“É uma história incrível para contar às pessoas”, disse Gold, “porque toda a gente adora a Dolly”.

Tendo crescido em Kingsport, Tennessee — o estado natal de Parton —, Gold disse que não era capaz de se lembrar de uma única altura da sua vida em que não ouvia Parton. A sua mãe, Faye, tocava frequentemente os discos e cassetes de Parton. As suas canções favoritas eram Mule skinner blues (blue yodel no. 8) e Joshua.

Gold mudou-se para Knoxville, Tennessee, em 2003, para criar uma família e licenciar-se em Direito na Universidade do Tennessee. Os seus filhos gostavam de visitar Dollywood, um parque temático do Tennessee de que Parton é ícone e co-proprietária. Também participaram na Imagination Library de Parton, um programa que envia livros gratuitos às crianças todos os meses.

Mesmo depois de Gold e a sua família se terem mudado para Orem, Utah, em 2011, instalaram um sistema de altifalantes na sua cozinha, onde ouviam Parton.

Gold disse que lhe foi diagnosticado um cancro do cólon de fase 4, em Novembro de 2021. Ele disse que ouvir Parton ajudou a melhorar o seu humor durante a quimioterapia, mas ele permanecia exausto e desanimado.

Em Dezembro de 2022, Gold estava a comer uma omelete num restaurante de Lindon, Utah, quando Alice lhe entregou um guardanapo e um marcador preto.

“O que é que queres fazer antes de morrer?”, lembra-se Gold de Alice lhe perguntar.

Gold intitulou a lista “LG’s List of Living” (a lista de desejos na vida de LG) e começou a realizar algumas tarefas alguns meses mais tarde. Assistiu ao programa Inside the NBA da TNT em directo, em Salt Lake City, em Fevereiro; visitou Las Vegas para um torneio de basquetebol universitário, em Março, e assistiu ao concerto da cantora Natalie Merchant, em Chicago, em Maio.

Entretanto, o cancro de Gold chegou ao fígado e, em Novembro, a outras partes do corpo. A 21 de Novembro, os médicos disseram-lhe que o tratamento era inútil.

Na esperança de ajudar o marido a concluir as tarefas da sua lista de desejos, Alice recorreu às redes sociais no início deste mês. Ela usou as hashtags “#lgslistofliving” e “#desperatelyseekingdolly” e pediu ajuda a seus seguidores para se conectar com Parton.

Foto A lista de desejos de LeGrand Gold incluía conhecer a cantora Dolly Parton Alice Wills Gold

“Dolly, se isso chegar até si, de uma esposa grata e dedicada para outra, um telefonema de um minuto ou uma chamada de Zoom seria um destaque de fim de vida para o meu gigante, gentil e gracioso marido”, escreveu Alice no Instagram a 20 de Dezembro.

Gold disse que um dos seus amigos de Knoxville, que havia trabalhado na indústria da música, enviou à equipa de Parton as informações de contacto de Gold e Alice. O agente de Parton não respondeu a um pedido de comentário na noite de quarta-feira.

Na sexta-feira, Gold ouviu o telefone de Alice tocar por volta das 9h30 de um número que começava com 615 — o código de Nashville. Estavam à espera que um dos empresários de Parton telefonasse, mas ficaram surpreendidos quando ouviram Parton dizer olá. Gold, que estava zonzo por causa dos medicamentos e acabara de acordar, disse que a adrenalina o invadiu quando os seus olhos se abriram.

“Estou feliz por saber que toquei a tua vida de alguma forma, por isso obrigada por me honrares com isso”, disse Parton, de 77 anos, a Gold.

Gold e Alice falaram a Parton sobre as formas como ela tinha afectado a sua família. Quando estavam a terminar a conversa, Parton disse: “Fica a saber que te amarei sempre.” Parton fez uma pausa de alguns segundos antes de acrescentar: “Eu devia ter cantado isso”.

Depois, cantou I will always love you, com a letra final revista. Gold riu-se na sua cama.

Gold ainda tem alguns itens inacabados na sua lista de desejos — construir uma caverna e assistir a um jogo da March Madness, o torneio de basquetebol masculino da I divisão da NCAA, fazer um cruzeiro ao Alasca e andar de bicicleta eléctrica. Mas ele disse que sempre se lembrará da serenata de Parton.

“Essa pode ser a minha nova música número 1”, disse Gold ao The Post.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Carla B. Ribeiro