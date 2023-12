Como os fotógrafos da Reuters captaram o mundo em 2023

O mundo entrou em 2023 a despedir-se do anterior representante máximo da Igreja Católica, com o funeral do Papa Bento XVI. Pelo meio, a invasão na Praça dos Três Poderes, em Brasília, depois de os apoiantes de Bolsonaro o terem visto perder as eleições. O terramoto que abalou o Sul da Turquia e a Síria, provocando mais de 20 mil vítimas. Milhares de migrantes tentaram atravessar a fronteira entre os EUA e o México. Outros não sobreviveram depois do naufrágio ao largo de Itália, num ano que foi também marcado pelas políticas anti-imigração do Governo italiano.

Entre as hostilidades, o mundo também parou para contemplar ou viver da arte, com a cerimónia de entrega dos Óscares, em Los Angeles, nos EUA. Os protestos em França ou o retrato dos fenómenos das alterações climáticas, ora com as chuvas, ora com a seca. A coroação do rei Carlos III, depois de Inglaterra se ter despedido de Isabel II, após 70 anos de reinado. O momento em que Donald Trump se entrega às autoridades. Um novo tremer da terra, desta vez em Marrocos.

Por fim, são muitas as fotografias para espelhar os conflitos que caminharam lado a lado com o quotidiano: o de uma guerra que ainda não teve fim e o escalar de um novo conflito – o israelo-palestiniano.