Quase 16 mil mortos no terramoto na Turquia e na Síria

O número de mortos no sismo que abalou a Turquia e a Síria na madrugada de segunda-feira aproxima-se rapidamente dos 16 mil — 13 mil só em território turco —, e as autoridades avisam que o balanço final será ainda mais dramático, à medida que as equipas de resgate e salvamento prosseguem nos seus trabalhos.

As hipóteses da descoberta de sobreviventes vão sendo cada vez menores, num trabalho dificultado pelas baixas temperaturas. Ainda assim, muitos sobreviventes e a população turca em geral têm acusado os serviços de emergência de terem respondido de forma lenta, e são conhecidos casos de pessoas que esperaram vários dias para serem resgatadas.

Na quarta-feira, o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, admitiu que foram registados problemas, mas garantiu que a situação está "sob controlo".

E se na Turquia os trabalhos de resgate são dificultados pelas baixas temperaturas, na vizinha Síria o maior problema é a destruição das infra-estruturas e dos serviços provocada por anos de guerra.

Só na manhã desta quinta-feira — mais de 72 horas depois do principal abalo na região — está em trânsito, em direcção à fronteira da Turquia com a Síria, uma caravana de seis camiões com ajuda humanitária. Segundo a agência Reuters, o objectivo é que a ajuda comece a ser distribuída em alguns locais da Síria ainda nesta quinta-feira.

Segundo as autoridades turcas, já foram contabilizadas pelo menos 12.873 vítimas mortais na Turquia, com o número de mortos na Síria a aproximar-se dos três mil — um balanço que pode ser muito inferior ao real, devido aos atrasos nas operações de resgate.

"Onde está o Estado? Por onde andaram durante dois dias? Imploramos que nos deixem retirar as pessoas, nós conseguimos", disse Sabiha Alinak, na quarta-feira, em frente aos destroços de um edifício em Malatya onde os seus familiares estão encurralados.

Na vizinha Síria ouvem-se queixas semelhantes, segundo a Reuters. O embaixador sírio nas Nações Unidas admitiu que o Governo tem "falta de capacidades e de equipamento", o que atribuiu a mais de uma década de guerra e às sanções impostas ao regime de Bashar al-Assad.