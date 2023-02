Um sismo que pode mudar a sorte e o legado de Erdogan

Numa altura em que debaixo dos escombros do sismo que destruiu bairros inteiros de cidades no Sudeste da Turquia (e no Norte da Síria) começa a ser muito improvável encontrar sobreviventes, já é certo que esta tragédia desmesurada será o maior teste dos 20 anos de governação de Recep Tayyip Erdogan. E chega a poucos meses da ida às urnas de 14 de Maio, eleições que coincidem com o centenário da República turca e que o Presidente quer vencer quase desde que chegou ao poder, acreditando que cumprirá assim o sonho de ultrapassar o “pai” dos turcos, Mustafa Kemal Atatürk, no panteão de heróis da nação.

