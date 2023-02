Sismo: mau tempo e frio dificultam resgates na Turquia e na Síria

Os resgates de civis que foram apanhados pelo sismo no Sul da Turquia estão a ser dificultados pelo frio e o mau tempo, típicos do Inverno, que atingem aquela região do Médio Oriente. Várias notícias destacam os obstáculos colocados pela neve, chuvas intensas no Norte da Síria, e pelo frio.

“Toda a gente está de coração e alma nos esforços [de resgate] apesar do Inverno, do tempo frio e do sismo ter ocorrido durante a noite tornarem as coisas mais difíceis”, disse esta segunda-feira o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, citado pela Reuters, explicando que não seria possível fazer para já uma previsão do número de mortes provocadas pelo sismo, já que os esforços de resgate continuavam no terreno.

Até agora, foram contabilizadas mais de 2200 mortes na Turquia e na Síria. O sismo de 7,8 na escala de Richter atingiu o Sul da Turquia e o Norte da Síria durante a madrugada desta segunda-feira. Desde então, já houve mais três abalos. Além dos mortos, registaram-se 7634 feridos na Turquia e 2834 edifícios foram destruídos, de acordo com a Reuters. Na Síria, pelo menos 750 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas.

As autoridades turcas estavam a enfrentar “condições meteorológicas extremamente severas”, adiantou ainda Fuat Oktay, vice-presidente turco, citado pelo canal televisivo panárabe Al Jazeera. “Estamos a tentar alcançar a região o mais rapidamente possível.”

As temperaturas desta segunda-feira para Gaziantepe, a cidade turca mais próxima do epicentro do sismo, oscilam entre os quatro graus e um grau Celsius, com forte probabilidade de chuva, de acordo com o The Weather Channel. Nos próximos dias as temperaturas irão cair, podendo alcançar mínimas de sete graus negativos na quarta-feira.

“Em todo o sítio há neve ou chuva, e está muito frio…”, disse por sua vez Sinem Koseoglu, uma repórter da Al Jazeera sediada em Istambul. “As condições meteorológicas e o clima estão a tornar a situação muito difícil para os civis e para as equipas de resgate.”

Já na Síria, uma forte tempestade também tem dificultado os trabalhos de resgate. A televisão estatal da Síria mostrou imagens dos resgates feitos no meio de chuvas fortes e de granizo, adianta a Reuters.

“Está frio, e muitas pessoas perderam as suas casas – ficaram sem abrigo, e o Norte da Síria já tem milhões de pessoas a viverem em tendas”, disse por sua vez Zeina Khodr, jornalista da Al-Jazeera a partir de Beirute, no Líbano.

As temperaturas em cidades como Alepo, no Norte do país, também vão descer nos próximos dias, atingindo quatro graus negativos a meio desta semana, segundo o The Weather Channel.