Incêndio em centro de detenção de migrantes no México causa pelo menos 39 mortos

O fogo, que já foi extinto, causou ainda pelo menos 29 feridos. Autoridades mexicanas investigam origem do incêndio.

Pelo menos 39 pessoas morreram e 29 ficaram feridas na sequência de um incêndio num centro de detenção para migrantes na cidade mexicana de Ciudad Juarez, perto da fronteira com os Estados Unidos.

Num comunicado, o Instituto Nacional de Migração do México informou que 68 adultos oriundos de países da América Central e do Sul estavam internados no estabelecimento. Os feridos, alguns em estado grave, foram transportados esta terça-feira para quatro hospitais da região.

Uma testemunha citada pela Reuters viu corpos enfileirados em sacos mortuários e confirmou que o incêndio, cujas origens estão sob investigação, foi extinto. Muitos dos migrantes que se encontravam nas instalações eram venezuelanos, de acordo com a mesma testemunha citada pela Reuters.

O incêndio, um dos mais mortais a atingir o país em anos recentes, ocorreu numa altura em que os EUA e o México tentam lidar com um número recorde de passagens de migrantes na fronteira partilhada.