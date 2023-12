Das lentilhas ao insecticida: sete simples “boas acções climáticas” que aprendi este ano

Face à enorme dimensão das alterações climáticas, é fácil ver os esforços individuais como fúteis. Mas os pequenos actos fazem a diferença.

Não só influenciamos profundamente os nossos amigos e familiares, como as nossas acções e exemplos funcionam como cartazes publicitários das normas sociais. Temos o poder de mudar o que é "normal". Basta ver porque é que os seus vizinhos instalam painéis solares.

Felizmente, há muitas coisas que não só são boas para o planeta, como também melhoram a nossa vida. Com base nas respostas a uma coluna [Climate Coach] que assinei ao longo do último ano no The Washington Post, parece-me que há milhões de pessoas que querem fazer mais na sua própria vida em relação às alterações climáticas.

Aqui estão sete coisas que descobri em 2023 e que podem fazer a diferença no vosso novo ano.

As lentilhas são a proteína mais subestimada

Em tempos, subestimei as lentilhas e o resto da família das leguminosas. Quem de nós nunca rejeitou uma tigela de lentilhas castanhas moles?

Mas eu estava enganado. Não foram as lentilhas. Era eu - pelo menos a forma como as estava a preparar.

Desde as ricas e aveludadas lentilhas pretas "beluga" às salpicadas, verde-escuras Puy francesas e verde-claras Lairds, as leguminosas podem brilhar em qualquer refeição.

Acompanham bem a carne, ou podem substituí-la como protagonista do espectáculo. Já as servi ao pequeno-almoço (com um pouco de iogurte) e até em brownies (para os verdadeiros devotos). Em minha casa, são a refeição perfeita de domingo à noite - uma refeição que pode durar toda a semana, com receitas que provam ser um sucesso entre vegetarianos, omnívoros e carnívoros dedicados.

E estará a fortalecer o seu corpo e o solo enquanto come. As leguminosas rejuvenescem o solo e, geralmente, não necessitam de irrigação ou de fertilizantes azotados com elevado teor de carbono. Cada porção contém vitaminas, minerais e ferro suficientes para dar à carne uma corrida pelo seu dinheiro.

Por isso, comece a comer. Na minha cozinha, as lentilhas braseadas com vinho tinto fazem parte da rotina.

Lavar previamente a louça é inútil

O folclore dos electrodomésticos continua preso nos anos 1970. Os fabricantes criaram finalmente máquinas domésticas que funcionam melhor do que os humanos.

Por isso, este ano, entreguei-lhes essa tarefa.

Acabou-se a lavagem prévia dos pratos antes de os colocar na máquina de lavar louça: A raspagem é suficiente para quase toda a sujidade. Os jactos potentes, o calor e o detergente das máquinas de lavar louça modernas podem fazer o trabalho bem feito com pouca água (três galões para uma carga inteira), gerando menos de metade das emissões de gases com efeito de estufa em comparação com a lavagem à mão. Bónus: poupa 230 horas, o equivalente a 10 dias de férias, em comparação com a lavagem à mão durante um ano.

O mesmo se aplica a outras máquinas domésticas. Configure termóstatos inteligentes e esqueça-os. O software pode agora maximizar a eficiência enquanto aprende as suas preferências, quer se trate do seu frigorífico ou do seu aquecedor. Lavar a roupa em água fria limpa a grande maioria da roupa. Se estiver a alugar ou não quiser substituir o seu fogão, os queimadores de indução portáteis e os fornos de convecção de bancada, a preços acessíveis, podem tratar da maior parte dos seus cozinhados.

O que acontece quando os electrodomésticos chegam ao fim da vida útil? Não os mantenho em suporte de vida após uma ou duas décadas. A reciclagem de electrodomésticos antigos reduz as emissões e a conta de energia, mesmo depois de considerar o fabrico, diz a organização de investigação sem fins lucrativos American Council for an Energy-Efficient Economy. Além disso, a roupa e a loiça ficam mais limpas. Para reciclar electrodomésticos, informe-se junto dos retalhistas, serviços públicos e governos locais sobre os seus programas de recolha.

LOURDES BALDUQUE

O champô em barra é melhor

Sabonetes. Amaciadores. Cremes de barbear. Detergente para a roupa. A maioria não passa de água cara. As empresas adoram vender-lhe enormes garrafas de plástico destes produtos pessoais e de limpeza porque é conveniente e lucrativo - para elas.

Mas perante um tsunami de resíduos de plástico e uma possível regulamentação, algumas empresas estão a começar a oferecer uma gama completa de produtos concentrados. Basta juntar a água.

Este ano, troquei a maior parte dos meus produtos por concentrados, pós e pastilhas. Agora utilizo um champô e um amaciador sólido, em barra. É tão suave e nutritivo como qualquer produto líquido que tenha usado no passado, não é de todo como lavar o cabelo com sabão em barra. A minha pasta de dentes é agora uma simples pastilha. Os meus produtos de limpeza são todos concentrados que recarrego.

Será que deixar de usar garrafas de plástico na minha casa de banho vai salvar o mundo? Não. Mas prefiro comprar o que preciso, não enviar água e embalagens que não necessito, e contribuir para a transição dos plásticos de utilização única.

Como resultado, o meu mundo é mais limpo, por dentro e por fora.

Os bidés são melhores que o papel higiénico

O bidé continua a ser um mistério para muitos americanos. Mas biliões de pessoas em todo o mundo podem atestar a superioridade de borrifar o seu rabo em vez de encher pedaços de papel. É mais higiénico, menos desperdiçador e faz melhor o trabalho.

Os americanos estão finalmente a perceber. Se já o tem no seu quarto-de-banho faça um bom uso dele.

Desde a pandemia, a popularidade desta peça de casa de banho explodiu. Os bidés que se ligam a uma sanita existente têm um preço de cerca de 30 dólares, ao alcance de quase todos os americanos. Ou, se for como o DJ Khaled, pode optar por um trono de porcelana por 21.181 dólares.

Os bidés reduzem o consumo doméstico de papel higiénico em cerca de 80%. Sobre o papel a comprar, explore as suas opções. Os rolos "ultra-suaves" são feitos de árvores maduras ou antigas, exploradas pelas suas fibras mais longas. Tudo, desde o bambu ao tecido reciclado, é igualmente bom. Há muitas marcas e variedades de papel higiénico.

Alguém na minha casa reparou na mudança? Apenas para dizer que a nova marca era melhor do que a antiga.

CAROL YEPES

A sua camisola pode ser para sempre

Queria ter uma melhor relação com as minhas coisas. Tanta coisa acaba no aterro sanitário ou no fundo do armário. Tem de haver uma forma melhor.

Em primeiro lugar, aprendi que precisava de compreender como me sinto em relação às minhas coisas. Os nossos objectos, especialmente as roupas, servem como extensões das nossas identidades e até dos nossos valores. A nossa ligação emocional com elas é o que determina o seu valor.

Para construir um guarda-roupa que durará uma década (ou mais), deixei de olhar apenas para o tempo que uma peça de vestuário pode permanecer usável ou na moda. Muitas vezes, as roupas tornam-se obsoletas na mente do comprador muito antes de qualquer material se desgastar. Ao encontrar e cultivar peças com significado para mim, posso criar o que Jonathan Chapman, professor da Escola de Design da Universidade Carnegie Mellon, chama de durabilidade emocional. "Somos consumidores de significado e não de matéria", escreve ele.

Agora posso esperar que as minhas roupas durem (quase) para sempre.

Foto

Uma das melhores coisas que se pode fazer pela natureza é prestar-lhe atenção

Este ano, comecei realmente a prestar atenção aos meus vizinhos selvagens.

Com a ajuda da aplicação de identificação de aves Merlin, sintonizei o meu ouvido nos chamamentos dos pardais de coroa branca e dos chapins da Califórnia. O borrão verde, outrora anónimo, de ervas daninhas, flores e árvores transformou-se em pinheiros de Monterey, cevada de parede e rosas de rocha, utilizando a Seek e a PlantNet para identificar espécies com fotografias e vídeos.

Descobri que é possível identificar quase todas as flores, plantas e árvores à nossa volta com quatro aplicações gratuitas desenvolvidas por cientistas (evite as pagas). É como magia. Em poucas semanas, estava a falar pelo primeiro nome com os meus vizinhos selvagens. O tempo abrandou. As estações do ano eram mais ricas. Experimentei o fluxo e refluxo quando os animais chegavam na primavera ou partiam para climas mais quentes no Outono

Isso é bom para si? Estudos após estudos revelam que o tempo passado na natureza ou perto dela - mesmo através de uma janela - pode melhorar a nossa saúde mental e física.

É bom para a natureza? O mundo natural depende disso. No entanto, a nossa ligação à natureza está a desaparecer a cada geração que passa. Cada vez menos pessoas crescem a viver o nosso mundo selvagem.

Esta amnésia geracional do mundo natural, à medida que as espécies vão diminuindo ou morrendo, tem um nome: mudança de linha de base. A sua aceitação está a desvendar o que tornou o nosso mundo capaz de resistir a estes choques: combater a perda da rica tapeçaria de espécies.

Uma forma essencial de preservar as nossas linhas de base, reconhecem os cientistas, é contar histórias. Precisamos de recordar todas as espécies que enchiam o nosso mundo e que podem voltar a fazê-lo. É por isso que conto ao meu filho sobre os pirilampos que estão a desaparecer e partilho as interacções que tenho na natureza com as pessoas à minha volta.

Os insecticidas não funcionam

Parem de usar insecticidas. Eles não funcionam. Os aparelhos não têm qualquer impacto perceptível sobre os mosquitos ou insectos que picam, matando cerca de 70 mil milhões ou mais de insectos por ano, a maioria dos quais benéficos. Armadilhas, ventoinhas, vestuário e repelentes fazem bem o seu trabalho.

Desfrute das borboletas e das abelhas.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post