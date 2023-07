Quer parar de matar as suas plantas mas não sabe como? Estas aplicações podem ajudar

Há aplicações e dispositivos que o podem ajudar a perceber o que há de errado com a sua planta, podendo ajudar também no cultivo de estufas, controlo de irrigação das plantas e protecção do jardim.

Manter-se actualizado com as tecnologias mais recentes não significa necessariamente usar o computador a todo o momento ou deixar que programas de inteligência artificial (IA) escrevam os seus emails. Algumas novas aplicações e dispositivos estão a ajudar as pessoas a saírem de casa e a conectarem-se com a natureza.

Ferramentas que facilitam apreciar e cuidar das plantas — “tecnologia para plantas”, como podemos chamá-las — estão a tornar-se mais inteligentes graças aos avanços na edição genética, visão computacional e as configurações para casas inteligentes (smart homes em inglês). Alguns desses programas relacionados com plantas baseiam-se nas mesmas tecnologias que impulsionam avanços em realidade aumentada e medicina. Essas novas abordagens facilitam a vida tanto dos principiantes como dos jardineiros experientes, disse Hank Adams, director executivo e fundador da Rise Gardens, uma empresa de hidroponia (cultivo de plantas sem solo) para cultivo interior.

“A jardinagem é uma forma interessante de nos ligarmos à Terra e termos algo que não é puramente analítico e técnico”, afirmou o director. “Mas, ao mesmo tempo, posso acompanhar pelo meu telemóvel o crescimento do meu jardim, que funciona como um suporte adicional.”

Para Adams, a tecnologia e o mundo natural não são opostos, mas sim complementares. As plantas fazem-nos felizes, acredita, e a tecnologia pode ajudar a mantê-las assim.

A tecnologia para plantas é uma ampla categoria que inclui aplicações, sensores inteligentes e até mesmo plantas modificadas geneticamente. Por isso, quer esteja a esforçar-se para gerir um extenso jardim exterior ou apenas a tentar manter viva uma suculenta, não tem de trabalhar sozinho. Veja a seguir uma lista das nossas tecnologias para plantas favoritas, para o manter informado e inspirado ao longo do caminho:

Aprender sobre as plantas do sítio onde vive

Curioso sobre aquela árvore estranha que viu numa caminhada ou a flor aromática à porta do seu apartamento? É claro que existe uma aplicação para isso, e as melhores são totalmente gratuitas. Como constatou Michael Coren, colunista do clima do Washington Post, os cientistas partilharam os dados mais recentes sobre espécies de plantas e animais para alimentar aplicações de realidade aumentada que podem identificar flores, árvores e todo o resto.

Coren recomenda a aplicação Seek, que identifica plantas e animais em tempo real à medida que se grava um vídeo em directo. Se quiser obter mais informações sobre a planta que encontrou, passe para as aplicações iNaturalist, PictureThis ou Pl@ntNet e carregue uma imagem. Neles, amadores e profissionais da natureza trabalham em conjunto para identificar plantas e documentar as suas observações. As aplicações são divertidas, declarou Coren, e os dados gerados ajudam os cientistas e os cidadãos a cuidar melhor do mundo natural.

Talvez nem seja necessário descarregar uma nova aplicação para começar a identificar a flora à sua volta. Se o seu iPhone tiver o iOS 15 ou mais recente — a actualização foi lançada há dois anos — a funcionalidade “procura visual”, integrada na aplicação Fotos, pode tentar descobrir que flores fotografou. Um recurso semelhante, o Google Lens, fará o mesmo para fotografias em telemóveis Android, também gratuita.

Purificar o ar

As plantas ajudam a capturar carbono e outros poluentes do ar. E, com o poder da engenharia genética, algumas delas vão além disso.

Vejamos a Neoplants, uma empresa que este ano causou sensação na Consumer Eletronics Show (CES) — uma grande exposição de tecnologia de consumo em Las Vegas — com as suas plantas de casa purificadoras de ar. Os engenheiros da Neoplant editaram a genética das plantas para que absorvessem mais compostos orgânicos voláteis — substâncias químicas emitidas por milhares de produtos domésticos que podem causar problemas de saúde a curto e longo prazo, segundo a Agência de Protecção Ambiental dos EUA.

Foto DR/Wallpaper Flare

Uma única Neoplant pode remover 30 vezes mais compostos orgânicos voláteis do ar do que uma planta doméstica comum, explica a empresa. As plantas estão a ser testadas para comparar o seu desempenho com os purificadores de ar, relatou Patrick Torbey, co-fundador e director de tecnologia. E a empresa tem planos para desenvolver mais plantas de interior geneticamente modificadas.

“Todos os anos queremos oferecer às pessoas uma nova espécie de planta, talvez maiores, com melhor desempenho, com um aspecto diferente”, afirmou Torbey.

Pode subscrever uma lista de espera, uma vez que a empresa lança pequenos lotes de plantas para começar. As plantas, com um suporte e três meses de “gotas de bactérias” — que ajudam a planta a continuar a purificar o ar —, custam 179 dólares (cerca de 164 euros).

Iluminar a noite

As cordas com luzes iluminam muitos quintais e terraços, mas as plantas que brilham no escuro poderão em breve proporcionar-lhe uma nova forma de iluminar o seu jardim ou pátio.

A Light Bio, outra empresa de programação celular na linha da Neoplants, obteve a informação genética dos cogumelos bioluminescentes e utilizou-a para fazer com que outras plantas emitissem luz, afirma a empresa. Pode juntar-se a uma lista de espera para obter uma das “petúnias pirilampo” patenteadas pela empresa, que emitem um brilho verde suave.

Foto Dispositivos como o Click & Grow podem ajudar a manter uma estufa caseira Priitpedastsaar/DR

Cultivar o seu próprio alimento

Quando se trata de jardinagem interior, a sua configuração pode ser tão sofisticada ou simples quanto desejar.

Para uma opção fácil para “preparar o terreno e esquecer”, veja os pequenos jardins interiores como o kit de estufa caseira da Click and Grow. Pode ser utilizada na bancada da cozinha, inclui pequenos recipientes de terra para semear plantas como o manjericão e a lavanda, uma luz LED de crescimento e um reservatório de auto-irrigação. Basta colocar os minicontentores, encher o reservatório de água e esperar.

Para algo mais elaborado, veja o “personal-sized rig” da Rise Gardens. Esta configuração permite cultivar até 12 plantas, incluindo frutas, legumes, ervas e microvegetais, diz a empresa. A aplicação que a acompanha alerta-o quando as plantas precisam de água ou nutrientes.

Manter o controlo da água

A rega excessiva é a forma mais fácil de matar uma planta de interior. Mas sem uma resposta em tempo real da sua planta, é difícil saber até que ponto a rega foi excessiva.

Aplicações como a Planta podem ser úteis para descobrir que tipo de cuidados as suas amigas plantas precisam, enquanto os vasos e sensores inteligentes podem ajudá-lo a monitorizar a sua saúde. Um sensor inteligente da Connected Shop, por exemplo, fica no solo ao lado da sua planta e emparelha-se com uma aplicação; afirma fornecer dados sobre o nível de água, a fertilidade do solo, a temperatura e a exposição à luz. Acabou-se o trabalho de adivinhação.

Afugentar animais famintos

Se os esquilos ou os veados estiverem a comer o seu jardim, um banho inesperado pode mandá-los embora. Um aspersor equipado com sensores de movimento — como um da Black & Decker — detecta quando algo se move nas proximidades e pulveriza-o com água. É mais simpático do que os produtos químicos e as armadilhas — mas lembre-se de o configurar ou acabará molhado. E lembre-se: alguns animais adoram água, mesmo quando talvez não devessem.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post