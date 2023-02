Mapa europeu das substâncias químicas “eternas” revela contaminação em Portugal

Um mapa europeu sobre as pegadas da contaminação por substâncias perfluoroalquiladas​ —​ conhecidas como PFAS ou, mais informalmente, como “produtos químicos eternos” — foi divulgado, esta quinta-feira, por um consórcio de investigação e jornalismo que juntou vários meios de comunicação numa denúncia comum. O trabalho revela que estas substâncias tóxicas, que ainda são usadas em vários produtos, foram encontradas em águas, solos e sedimentos de vários países da união Europeia e do Reino Unido. Portugal surge neste documento com oito pontos de contaminação.

"Poluentes conhecidos como 'produtos químicos eternos', que não se decompõem no ambiente, se acumulam no corpo e podem ser tóxicos, foram encontrados a níveis elevados em milhares de locais em todo o Reino Unido e na Europa", avisa a notícia publicada, esta quinta-feira, pelo The Guardian. Apesar de o mapa assinalar oito pontos de contaminação elevada em Portugal, não é possível identificar a localização exacta destas áreas em risco. O PÚBLICO pediu a um dos membros do consórcio dados sobre o caso português, mas até agora não obteve resposta.

O alerta com as conclusões da investigação foi divulgado ao mesmo tempo em vários meios de comunicação social europeus. O consórcio de investigação e jornalismo envolve as seguintes organizações ou meios de comunicação: Watershed Investigations, Le Monde (França), NDR, WDR, Süddeutsche Zeitung (Alemanha), RADAR Magazine e Le Scienze (Itália), The Investigative Desk e NRC (Holanda), Journalismfund.eu e Investigative Journalism for Europe.

A revelação do mapa da contaminação com as substâncias persistentes ocorre poucos dias depois de a União Europeia anunciar a intenção de proibir as PFAS a partir de 2026, ou no ano seguinte. As PFAS constituem uma classe com mais de nove mil substâncias químicas valorizadas pelas suas propriedades antiaderentes e detergentes. É por isso que são usadas em inúmeros produtos, das embalagens alimentares aos utensílios de cozinha, passando por têxteis, tintas, espumas de combate a incêndios e produtos médicos.

Foto Locais onde o PFAS foi identificado a 10ng/l (nanogramas por litro) ou mais, segundo o consórcio de investigação e jornalismo The Guardian. Investigações das Bacias Hidrográficas. Dados cartográficos do OpenStreetMap.

Estas substâncias são informalmente referidas como “produtos químicos eternos” porque não se degradam com facilidade, persistindo na natureza e acumulando-se nos organismos vivos. O mapa agora divulgado mostra que estes produtos persistentes têm sido encontrados em cerca de 17 000 locais em todo o Reino Unido e na Europa. Desse total, as PFAS foram detectadas em concentrações elevadas de mais de mil nanogramas (ng) por um um litro de água em cerca de 640 zonas, e acima de dez mil ng/l em 300 outras localidades.

Consequências para a saúde

Duas PFAS têm estado particularmente ligadas a vários problemas de saúde: a PFOA tem sido relacionada ao cancro renal e testicular, doença da tiróide, colite ulcerativa, colesterol elevado e hipertensão induzida pela gravidez; enquanto a PFOS tem estado associada a doenças reprodutivas, do desenvolvimento, do fígado, dos rins e da tiróide. As PFAS têm ainda sido associados à imunotoxicidade.

"Estes tipos de concentrações suscitam preocupações", disse Crispin Halsall, professor da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, especializado em química ambiental, citado pelo Guardian. "Há o risco de o gado ter acesso a essas águas e [, nesse caso, as PFAS entram] na rede alimentar humana".

O especialista recorda ainda que as PFAS nas águas subterrâneas constituem "um grande problema", uma vez que estas reservas são frequentemente captadas para a agricultura ou, pior ainda, para consumo humano.

Já Ian Cousins, cientista ambiental da Universidade de Estocolmo, refere que os locais com leituras superiores a mil nanogramas por quilo deveriam ser "urgentemente avaliados" para que possam ser remediados.

"Em sítios [altamente] contaminados, as autoridades locais deveriam considerar a possibilidade de testar para garantir que os níveis de PFAS são seguros nos produtos locais. Isto ajudaria a determinar se são necessários conselhos de saúde locais e campanhas de publicação para desencorajar o consumo regular de peixes selvagens, mariscos, ovos [produzidos por galinhas] ao ar livre", acrescentou ao Guardian.