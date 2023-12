Vale a pena fazer um teste combinado à covid-19 e gripe? Só em fases em que a “dúvida é maior”

Autotestes combinados que detectam o vírus da covid-19 e da gripe estão no mercado há vários meses, mas especialistas dizem que são mais úteis quando as pessoas têm poucos ou nenhuns sintomas.

Foi mais uma das heranças deixada pelos anos de pandemia: fazer um autoteste para perceber se estará infectado antes das reuniões de família e amigos, habituais no mês de Dezembro. No último ano, as empresas começaram até a desenvolver autotestes combinados, que permitem testar, com uma só amostra, a presença do vírus da covid-19, do vírus da gripe (influenza) e do vírus sincicial respiratório (VSR).