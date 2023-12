Urgências encheram-se depois do Natal e a situação poderá só aliviar na próxima semana

Já se tornou um clássico: nos dias da consoada e do Natal a afluência aos serviços de urgência diminui, para disparar a 26 de Dezembro, obrigando os doentes a aguardar horas e horas a fio para serem atendidos. A situação deste ano é mais aguda em parte do sistema de saúde, ainda que não atinja todos hospitais da mesma forma. A procura e os tempos médios de espera em várias urgências hospitalares do país atingiram dimensões desmedidas no dia 26 e continuavam esta quarta-feira muito elevados. Nos maiores hospitais de Lisboa e Porto os responsáveis desdramatizaram a situação, mas dois hospitais da periferia das maiores cidades, o de Amadora-Sintra e o de Gaia, registaram na terça-feira uma afluência recorde.

