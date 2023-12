Gripe em fase epidémica: 26 doentes precisaram de cuidados intensivos

Portugal está em fase epidémica gripal, segundo o boletim de monitorização da gripe publicado semanalmente pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa). Desde o dia 2 de Outubro até 17 de Dezembro, os laboratórios da rede nacional já notificaram 27.988 casos de infecção respiratória e 2607 casos de gripe. Até ao momento, 26 pessoas tiveram de ser internadas nos cuidados intensivos.

De acordo com a informação do último relatório do Insa, divulgada na semana passada, só entre os dias 11 e 17 de Dezembro “foram identificados 960 casos positivos para o vírus da gripe, dos quais 877 do tipo A. Apenas seis eram de gripe B.

Por norma associada a maior morbilidade, o vírus da gripe A foi identificado em 22 dos 26 casos que, até ao dia 17 deste mês, precisaram de cuidados intensivos. Entre estes doentes, dez tinham 65 ou mais anos de idade, sete tinham entre os 55 e os 64 anos, cinco entre 45 e 54. Houve também internamentos em cuidados intensivos de pessoas mais jovens: três estavam na faixa etária dos 35 aos 44 anos e um entre os 25 e os 34 anos.

“Do total de casos, 21 têm doença crónica subjacente e 23 têm recomendação para vacinação contra a gripe sazonal, nove dos quais estavam vacinados (o estado vacinal é desconhecido em seis casos)”, refere o relatório do Insa.

Desde o início da época gripal foram “reportados 32 casos de gripe pelas enfermarias dos serviços de saúde que colaboram na vigilância, tendo sido identificado o vírus influenza A em todos os casos”. Destes, 13 doentes tinham menos de 18 anos.

Do total de casos internados em enfermaria, informa o boletim, 19 doentes “têm doença crónica subjacente” e 20 têm recomendação para vacinação contra a gripe sazonal. Segundo os dados recolhidos, 15 doentes estavam vacinados.

De acordo com o relatório do Insa, o vírus da gripe prevalente a circular até ao momento é o A, com duas estirpes identificadas: o H1N1 e o H3N2. No primeiro caso o subtipo tem “características genéticas semelhantes ao vírus contemplado na vacina contra a gripe da época 2023/2024”.

Mais de 2 milhões vacinados contra a gripe Nos últimos três meses, mais 2 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe e 1,7 milhões contra a covid-19, sobretudo pessoas acima dos 70 anos. De acordo com o relatório da vacinação sazonal, divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), entre 29 de Setembro e 17 de Dezembro “foram vacinadas 1.772.187 pessoas com o reforço sazonal contra a covid-19 e 2.235.756 pessoas contra a gripe”. As maiores coberturas vacinais registam-se nos grupos etários dos 70-79 anos e mais de 80 anos, tanto no caso da gripe da gripe (acima dos 70%) como na covid-19 (entre os 58% e os 63%). Na faixa etária 60-69 anos, a cobertura vacinal é menor, não chegando aos 50%.

Já no subtipo A(H3N2), as estirpes identificadas até ao momento “apresentam um conjunto de mutações genéticas em relação ao vírus vacinal desta época”. Razão pela qual são “considerados geneticamente diferentes da estirpe contemplada na vacina”.

Covid-19 cresce desde Setembro

Relativamente à covid-19, a notificação de casos de infecção também tem aumentado, refere a DGS, que nos seus relatórios adianta que desde a semana 37 (11 a 17 de Setembro), “a circulação da linhagem BA.2.86 tem aumentado, sobretudo devido à sublinhagem JN.1, tornando-se dominante (90%) nas semanas 46 a 49 de 2023 (entre meados de Novembro e o início de Dezembro), substituindo as linhagens XBB”.

Com a chegada do frio, aumentam os vírus respiratórios a circular e a pressão sobre as urgências. Além da gripe, também o vírus sincicial respiratório (VSR) foi responsável por 255 casos de internamento em crianças com menos de dois anos, segundo a contabilidade feita pelo Insa, desde a semana 40, através da rede de vigilância Sentinela.

“Cerca de 47% dos casos tinham menos de três meses de idade, 16% eram bebés pré-termo e 7% tiveram necessidade de ventilação ou foram internados em unidade de cuidados intensivos”, lê-se no relatório.

Em termos internacionais, até 10 de Dezembro, “as taxas de incidência de infecções respiratórias agudas e de síndrome gripal na comunidade mantêm uma tendência crescente no espaço europeu”.