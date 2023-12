Passeios e outras experiências contagiantes para virar o ano em família

EXPOSIÇÕES

Viral – Uma Experiência Contagiante

Desde 21 de Dezembro

Produzida pelo Pavilhão do Conhecimento em colaboração com outros dois centros de ciência europeus, os museus Cidade das Ciências e da Indústria (Paris) e Heureka (Helsínquia), a exposição interactiva volta a mostrar-se em território nacional, depois de ter passado por várias cidades europeias.

Organizada em 24 módulos, dá a conhecer as várias vertentes do contágio – doenças, economias, ideias, comportamentos ou emoções – explorando o seu impacto nas nossas vidas (pandemia covid-19 incluída) e convidando os visitantes a ter um papel activo, seja a “tomar decisões para controlar uma epidemia, participar numa simulação de contágio, identificar os culpados de doenças (...) ou ficar a saber qual é o maior agente de contágio do mundo”, explicam na folha de sala.

Para ver no Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra, todos os dias, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30 (excepto 31 de Dezembro e 1 de Janeiro). A entrada custa 8€ (adulto) e 6€ (criança).

Missão Espaço

28 de Novembro a 7 de Abril

Vestir o fato de astronauta, viajar pelo espaço, pôr o pé na Lua ou dar um saltinho a Marte. A nova exposição do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, é um “convite para embarcar numa emocionante aventura espacial”.

Concebida em parceria com o Universum Bremen (Alemanha) e o Musée de l’Air et de l’Espace de Le Bourget (França), aponta o foco às várias etapas que compõem uma missão espacial, dos treinos de equilíbrio e resistência em terra aos veículos de exploração lunar, sem esquecer a vida quotidiana a bordo da Estação Espacial Internacional (dicas sobre comida e dormida em microgravidade incluídas).

Aberta de terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h. Os bilhetes custam 14€ (8€ dos três aos 11 anos; 9€ dos 12 aos 17 anos).

Foto Missão Espaço DR

Frágil

5 de Setembro a 30 de Junho

Com encerramento previsto para Outubro passado e depois para 4 de Janeiro próximo, a exposição do Museu Nacional de História Natural e da Ciência ganha novo fôlego até ao Verão que vem, por conta do sucesso que tem tido junto do público.

Com curadoria de Sofia Marçal e inspiração do “mundo natural que nos rodeia”, serve-se do arboreto do Jardim Botânico de Lisboa para mostrar uma série de esculturas em grés cerâmico da autoria de Tara Ezeguy Bongard e Sylvain Bongard.

Mochos atentos, abóboras “magníficas”, cactos, sapos, uma cesta com laranjas e, até, um piquenique tomado por formigas são algumas das figuras que dão vida ao espaço.

Aberto todos os dias (excepto 1 de Janeiro), das 10h às 17h, com entradas a 5€ (grátis dos dois aos dez anos).

FEIRAS

Paderne Medieval

29 de Dezembro a 1 de Janeiro

Com a bandeira de Aldeia de Portugal, a típica aldeia do barrocal algarvio abre portas a mais uma edição de Paderne Medieval, cortesia da autarquia de Albufeira.

Uma viagem ao século XIV com direito a arruadas, cortejos, bailias, demonstrações de armas, dramatizações, rábulas, malabares, “comidas e beberes com sabores dos três credos”, tomada do castelo, torneios, acampamento castrense e muito mais.

Sexta, das 15h às 23h30; sábado, das 12h às 24h; domingo e segunda, das 12h às 21h. A entrada diária no recinto vai de 1,50€ a 2€.

TEATRO

Masha e o Urso – Missão no Circo

30 de Dezembro

Masha é uma menina travessa que dá dores de cabeça constantes ao seu pacato amigo urso. As aventuras da dupla saltam da televisão para o palco, misturando teatro, canções e uma história de amizade que os leva ao circo.

Uma produção da Lemon Live Entertainment, em cena no Teatro José Lúcio da Silva (Leiria), sábado, às 11h e às 15h, com bilhetes entre 9,90€ e 29,90€.

Peter Pan no Gelo

1 de Dezembro a 14 de Janeiro

Na AM Arena do Alegro Alfragide (Lisboa), o convite é para viajar até à Terra do Nunca. Num espectáculo cantado ao vivo e interpretado numa pista de gelo, contam-se as aventuras do menino que não queria crescer, de Wendy e seus irmãos, da fada Sininho e do temível Capitão Gancho.

No elenco, além de bailarinos e patinadores profissionais, estão caras bem conhecidas do público: Miguel Cristovinho (D.A.M.A.), Irma e Mafalda Creative. Uma produção da AM Live, com sessões às 11h, 15h, 18h e 21h (consultar horários no site oficial). Os bilhetes variam entre 14,50€ e 22€.

Foto Peter Pan no Gelo AM Live

MÚSICA

Madagáscar - Uma Aventura Musical

30 de Dezembro a 13 de Fevereiro

Adaptação ao palco, em forma de musical, do filme de animação dos estúdios Dreamworks em que quatro animais do zoo de Nova Iorque deixam involuntariamente a vida confortável da cidade e do cativeiro quando são “despachados” para África.

Com produção da Yellow Star Company e encenação de Paulo Sousa Costa, a aventura é contada no Auditório do Taguspark, em Oeiras, sábados, às 15h30 (e dia 13 de Fevereiro), e domingos, às 11h30 (excepto 31 de Dezembro). A entrada custa 15€.

PASSEIOS

Presépio ao Vivo de Priscos

10 de Dezembro a 14 de Janeiro

Apresenta-se como “o maior presépio ao vivo da Europa”. Não é para menos: com 600 figurantes em 90 cenários diferentes, distribuídos numa área de 30 mil metros quadrados, o Presépio ao Vivo de Priscos recria a história da família nazarena e dos costumes do quotidiano hebraico e romano.

De traço comunitário e inclusivo, com construções feitas pela comunidade aldeã com a ajuda dos reclusos do Estabelecimento Prisional de Braga, a tradição iniciada em 2006 volta a pôr a freguesia do município de Braga no mapa dos passeios natalícios.

Tal como em anos anteriores, as histórias da tradição cristã vêm acompanhadas por uma causa social e humana. Nesta 17.ª edição, são lembradas as vítimas do Tráfico de Seres Humanos. A entrada custa 5€ (grátis até aos 16 anos); os horários de visita estão disponíveis aqui.

Comboio de Natal a Vapor

Até 7 de Janeiro

É o segundo ano da iniciativa da CP que põe o Comboio Histórico, que habitualmente percorre o Douro entre a Régua e o Tua, a espalhar a magia natalícia entre o Porto e Ermesinde.

Com uma locomotiva antiga e carruagens centenárias devidamente aperaltadas, o Comboio de Natal a Vapor promete “marcar gerações”. Há viagens nos dias 30 de Dezembro, 6 e 7 de Janeiro, com partida da Estação de São Bento, às 15h03 e às 19h55. Em Ermesinde (onde também pode ver-se a maior árvore de Natal de Portugal), o comboio arranca às 16h40 e às 21h25.

Os adultos pagam 10€; as crianças entre os quatro e os 12 anos, 5€.

Museu do Brincar

Um lugar onde “o brincar é levado muito a sério”. É esta a proposta do museu de Vagos, fundado por Ana Barros e Carlos Rocha e dedicado a aproximar o visitante do imaginário e das boas recordações da infância.

A compor o percurso expositivo estão casinhas de bonecas, lojas e mercearias à escala, Barbies de épocas diversas, bicicletas, carrinhos, camiões, cabanas de madeira, mesas da realeza, vestimentas, máscaras, jogos de tabuleiro, aviões, fantoches, marionetas e outros brinquedos antigos.

Instalado no Palacete Visconde de Valdemouro, pode ser visitado de terça a domingo, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h30 (31 de Dezembro e 2 de Janeiro está encerrado). A entrada custa 4€, sendo gratuita para crianças até aos três anos.