A “Maior Árvore de Natal de Portugal”? Ermesinde, 55 metros

É uma das grandes atracções do Natal no concelho de Valongo e, no caso, quando dizemos grande é mesmo grande: são 55 metros de estrutura e luzes em formato árvore de Natal em Ermesinde. Logo, o slogan impõe-se: é, garante o município, a "maior árvore de Natal do país", que está assim de regresso para se ver de todo o lado e ser alvo de todas as câmaras. Para bem comparar, Lisboa ou Porto têm "árvores de Natal" com cerca de 30 metros.

Não é a única atracção gigante dos festejos municipais: se Ermesinde tem direito a "árvore", Valongo tem direito à sua já igualmente tradicional Bola de Natal Gigante.

Estas duas grandezas regressam assim como estrelas do Natal, integrando o vasto programa, de Aldeias Natal e não só, de 9 de Dezembro (dia de acender as luzes) até dia 7 de Janeiro.

Foto CM Valongo

Foto CM Valongo

Por Valongo, na Praça Machado dos Santos, está a mega bola, há a Casa do Pai Natal, um núcleo de artesanato e a grande novidade do ano: pista de gelo (sintético).

Ainda em Valongo, no Museu e Arquivo Municipal, há exposição de presépios.

Por Ermesinde, no Parque Urbano, está a mega árvore, também uma Casa do Pai Natal e artesanato, além de gastronomia e, a par dos carrosséis, a tal novidade da pista de gelo.

Foto A Bola de Natal Gigante de Valongo CM Valongo

Como tudo será, naturalmente, iluminado em grande, a câmara de Valongo assegura em comunicado que será "utilizada tecnologia LED de baixo consumo em toda a iluminação".

O programa completo de Natal estará disponível no site da câmara de Valongo.