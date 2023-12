Rendimentos de 2024: aumentos a chegar no salário mínimo, pensões e função pública

O próximo ano será marcado por uma subida generalizada nos salários do Estado, das pensões e do salário mínimo, que terá um aumento recorde.

A conjugação da redução de taxas nos escalões mais baixos do IRS com o aumento do salário mínimo, libertará alguma margem no poder de compra dos portugueses com rendimentos mais baixos. Os restantes estão mais dependentes das decisões dos seus empregadores, sendo que no Estado os aumentos também beneficiarão mais quem ganha menos