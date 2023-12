Fim-de-semana (e ano novo) na TV: Expiação e Seinfeld ao Pôr do Sol

CINEMA

Expiação

TVCine Edition, sábado, 11h

Verão de 1935. Na mansão vitoriana dos Tallis, a pequena Briony (Saoirse Ronan) vê a irmã (Keira Knightley) despir-se e mergulhar na fonte do jardim, com o filho do caseiro ao lado. A sua reacção ingénua face aos desejos dos adultos vai provocar uma tragédia. Expiação adapta ao cinema o romance homónimo de de Ian McEwan. Ganhou os Globos de Ouro para melhor filme e banda sonora original (Dario Marianelli), categoria em que também arrecadou o Óscar.

Irregular

TVI, sábado, 23h55

Thriller de acção realizado por Diogo Morgado, com Pedro Teixeira, Júlia Belard, Margarida Serrano, Diogo Faria e Maria Botelho Moniz. Gabriel comete o erro de deixar a filha de dez anos no carro, enquanto faz uma compra rápida numa estação de serviço. Ao regressar, percebe que a criança desapareceu e que, no seu lugar, está um rapaz que nunca viu. O pânico ganha novas proporções quando chega a casa e, em vez da mulher, encontra uma desconhecida.

O Fatalista

RTP2, sábado, 00h43

Tudo o que de bem ou de mal nos acontece cá em baixo, está escrito lá em cima. O motorista Tiago (Rogério Samora) não se cansa de o repetir. Ao mesmo tempo que vai conduzindo o seu patrão (André Gomes) através de um estranho Portugal, vai contando a delirante e interminável história dos seus amores. O Fatalista é uma adaptação livre de Jacques Le Fataliste, de Diderot, dirigida por João Botelho.

Mães à Solta

AXN Movies, domingo, 21h10

Com Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn e Christina Applegate, uma comédia malcomportada de Jon Lucas e Scott Moore (autores do argumento d’A Ressaca) sobre um grupo de mulheres que resolve libertar-se das culpas e pressões associadas à síndrome de mãe perfeita – uma decisão que acaba por lhes escapar ao controlo. A sequela, com as exigências exponenciadas pela aproximação do Natal, é emitida logo a seguir. É o fecho de uma maratona de sete comédias que começa às 12h24 com Miúdos e Graúdos e regressa na segunda-feira, à mesma hora, com outros tantos filmes do género.

O Clube dos Anjos

RTP2, domingo, 1h02

Comédia negra de Ângelo Defanti, a partir do romance de Luís Fernando Veríssimo. Sete amigos reúnem-se à mesa, repetindo um ritual de décadas. Mas, desta vez, um deles aparece morto na manhã seguinte – o que não impede a continuação dos reencontros nem as consecutivas mortes dos comensais.

Mandela: Longo Caminho para a Liberdade

Cinemundo, segunda, 9h15

Um filme sobre a jornada de Nelson Mandela, baseado na autobiografia publicada em 1994, um ano depois da atribuição do Nobel da Paz. Desde a infância numa pequena aldeia rural até à tomada de posse como primeiro Presidente negro na África do Sul, debruça-se sobre momentos marcantes da luta contra o apartheid, sem esquecer os 27 anos como prisioneiro político. Com Idris Elba como protagonista, o filme é realizado por Justin Chadwick, com argumento de William Nicholson. Foi nomeado para o Óscar de melhor canção original por Ordinary love, dos U2.

A Cidade Branca

RTP2, segunda, 00h15

Paul (Bruno Ganz) é um marinheiro suíço que desembarca em Lisboa, onde se instala num quarto de frente para a zona ribeirinha e vai fazendo pequenos filmes da cidade, que envia à mulher. É então que conhece Rosa (Teresa Madruga), empregada de mesa, com quem vive uma estranha paixão. Datado de 1983, o filme de Alain Tanner foi nomeado para o Urso de Ouro em Berlim e ganhou o César de melhor filme estrangeiro.

Pôr do Sol - O Mistério do Colar de São Cajó

RTP1, segunda, 22h13

Depois do sucesso da série que veio subverter os códigos, trejeitos e clichés das telenovelas, com um elenco de luxo e um enredo de absurda coerência, chegou aos cinemas, no Verão passado, a longa-metragem realizada por Manuel Pureza e escrita por Henrique Cardoso Dias. A RTP passa-a na segunda-feira, seguida de um documentário dos bastidores.

SÉRIES

Seinfeld

Fox Comedy, segunda, 21h26

Com uma maratona os cinco episódios da primeira temporada, chega ao Fox Comedy uma das mais famosas, premiadas, amadas e (re)vistas sitcoms norte-americanas. Criada pelo também protagonista Jerry Seinfeld e por Larry David, foi emitida originalmente de 1989 a 1998, com nove temporadas e uma torrente de prémios. A série sobre nada, que tornou hilariantes e desconcertantes as banalidades quotidianas de um grupo de amigos nova-iorquinos (fosse salsa, sopa ou relações), fica em exibição de segunda a sexta, a esta hora.

Conviction

TVCine Edition, segunda, 22h10

Estreia-se o drama criminal francês de Anne Landois que segue uma jovem advogada (Alice Isaaz) cuja carreira e vida pessoal é interrompida quando o marido é acusado de violação. Para trás fica a prestigiada firma legal; pela frente, tem o regresso ao bairro desfavorecido onde cresceu, de onde sempre quis fugir e onde agora vai exercer.

DOCUMENTÁRIOS

Montado, o Bosque do Lince Ibérico

RTP1, sábado, 11h18

O montado é um ecossistema de enorme biodiversidade e riqueza natural, importante para a conservação do solo, a qualidade da água e a produção de oxigénio, além de compor uma paisagem especialmente bela. “Feita de bosques abertos, de azinheiras e sobreiros que só se encontram na Península Ibérica, lembra-nos a savana africana”, descreve a actriz Joana Seixas, a narradora. As imagens foram captadas pelo documentarista e naturalista espanhol Joaquín Gutíerrez Acha, que contou com um orçamento milionário para realizar este filme.

Espelho Meu, Espelho Meu

RTP2, sábado, 19h41

Em 2018, Joana Vasconcelos tornou-se a primeira artista portuguesa a fazer uma exposição individual no Guggenheim de Bilbau. Intitulada I’m Your Mirror, era composta por cerca de 30 peças ilustrativas da sua carreira, como Cama valium, A noiva, Burka, Coração independente vermelho, Marilyn ou Lilicoptère, lado a lado com obras produzidas para a ocasião, como Egeria ou a peça-chave I’ll be your mirror, uma enorme máscara veneziana criada com 231 molduras de duplo espelho.

A exposição – que Serralves albergaria no ano seguinte – foi a 13.ª mais visitada desse ano, segundo a tabela publicada pelo The Art Newspaper. Este documentário de Patrícia Leal mostra o processo por dentro, desde o ateliê da artista, em Lisboa, até à inauguração no museu basco, passando pelos detalhes da montagem e incluindo comentários de curadores.

Jane por Charlotte

RTP2, domingo, 20h52

Neste documentário de 2021, a actriz Charlotte Gainsbourg põe-se pela primeira vez no papel de realizadora e filma a mãe, Jane Birkin. Mais do que o olhar de uma filha sobre a mãe, é um retrato aprofundado e sem reservas da relação pessoal entre elas, em que esse olhar se exerce nos dois sentidos. É também um filme sobre ausentes: a irmã mais velha de Charlotte, Kate Barry, filha do primeiro casamento de Jane com o compositor John Barry, que morreu em 2013, ou o pai cujo nome Charlotte transporta, Serge Gainsbourg.

ÓPERA

Pagliacci - Cavalleria Rusticana

RTP2, sábado, 22h03

Estreada em 1890, em Roma, a ópera Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, inscreve-se numa vertente realista. O mesmo se pode dizer de Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, que se estreou em Milão dois anos depois. São frequentemente encenadas em dupla. É o que acontece nesta produção que foi apresentada na Ópera Nacional da Holanda, na abertura da temporada 2019/2020, com encenação de Robert Carsen e direcção de Lorenzo Viotti.

MÚSICA

Mika em Paris

RTP2, domingo, 23h18

Colorido, extravagante, activista, dono de um falsete irrepreensível: assim se apresentava ao mundo, em 2007, Michael Holbrook Penniman. Foi nesse ano que o libanês (radicado em Inglaterra) saiu do anonimato com estrondo, ao lançar o seu primeiro álbum, Life in Cartoon Motion, cheio de êxitos como Grace Kelly, Lollipop ou Relax, take it easy. Neste concerto, vemo-lo a actuar, nove anos e mais três álbuns depois, na parisiense Accor Arena.

Concerto de Ano Novo de Viena

RTP1, segunda, 10h33

Polcas, valsas e marchas ouvem-se a partir da capital austríaca, cortesia do habitual e muito televisionado concerto de ano novo da Filarmónica de Viena no Musikverein. Este ano, a batuta está nas mãos do maestro Christian Thielemann.

ENTRETENIMENTO

A Máscara

SIC, segunda, 21h50

Arranca a quarta temporada do programa em que um painel de jurados-investigadores – Carolina Loureiro, César Mourão, Jorge Corrula e a recém-chegada Aurea – tem de descobrir a identidade das figuras públicas que cantam incógnitas sob máscaras.

INFANTIL

Garfield (VO)

Hollywood, sábado, 13h10

A preguiçosa, gulosa e sarcástica existência de Garfield está prestes a ser perturbada. É que o dono, Jon Arbuckle, acaba de trazer para casa um cão chamado Odie. Garfield não o suporta. Mas quando o canino é raptado, sente-se culpado e resolve ir à sua procura. Bill Murray dá voz ao felino doido por lasanhas, nesta adaptação cinematográfica da banda desenhada de Jim Davis, realizada por Peter Hewitt em 2004. Na sequela, lançada em 2006 e dirigida por Tim Hill, Garfield tem de ir a Londres impedir uma nova ameaça: que Jon peça a namorada em casamento. O Hollywood emite-a no domingo, às 13h30, na versão dobrada.

Alvin e os Esquilos (VP)

Panda Kids, domingo, 15h30

Em 2007, chegou aos cinemas esta animação/live-action das aventuras de Alvin, Simon e Theodore. Seguiram-se mais três filmes. O Panda Kids emite a sequela logo a seguir; segunda-feira, é vez do terceiro capítulo, Naufragados (às 11h43), e do quarto, A Grande Aventura (às 17h42).

Patrulha Pata: Resgate a Jacto (VP)

Nick Jr., segunda, 17h29

Telefilme protagonizado pelos heróis caninos que conquistaram os mais pequenos. Desta vez, deixam a Baía da Aventura para salvarem o reino de Barkingburg de um duque sedento de poder.